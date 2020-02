DSDS-Sensation: Alexander Klaws wird Moderator!

Seit der vergangenen Staffel ist Pietro Lombardi neuer Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Nun kehrt ein weiterer ehemaliger DSDS-Sieger in das Castingformat zurück: Alexander Klaws wird die Live-Shows moderieren!

Alexader Klaws gewann die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Seitdem sind stolze 17 Jahre vergangenen. Nun kehrt der Zuschauerliebling auf die DSDS-Bühne zurück – und zwar als Moderator, wie DWDL.de berichtet.

Oliver Geissen hatte DSDS moderiert

In den vergangenen 5 Jahren hat Oliver Geissen die Live-Shows von DSDS präsentiert. Sein Nachfolger wird nun Alexander Klaws, welcher die Shows nach dem Recall aus Köln präsentieren wird. Ein weiterer Star aus der ersten Staffel ist auch dabei: Juliette Schoppmann wird auch diesmal wieder als Vocal Coach zum Einsatz kommen.

So ging es für Alexander Klaws nach DSDS weiter

Etwas Moderatrionserfahrung hat er bereits: Der Sänger präsentierte die Musiksendung „Goldschlager – Die Hits der Stars“. In den letzten Jahren war der Sänger vor allem in Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Tarzan“, „Jesus Christ Superstar“, „Saturday Night Fever“ oder zuletzt in der Berliner Musical-Adaption „Ghost – Nachricht von Sam“. Nach seinem DSDS-Sieg versuchte er sich auch als Soap-Darsteller und spielte in „Anna und die Liebe“ mit. Seine Tanzfähigkeiten hat er auch unter Beweis gestellt: Vor knapp sechs Jahren gewann er mit Isabell Edvardsson die Staffel von „Let’s Dance“.