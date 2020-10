DSDS-Recall ohne Michael Wendler: Das sagen die Co-Juroren!

Derzeit laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Doch ein Juror fehlte jetzt bei der Aufzeichnung: Michael Wendler reiste mit Laura Müller in die USA und hat dort seinen Flug verpasst. Nun haben sich auch die anderen Juroren dazu geäußert!

Michael Wendler und Laura Müller sind in die USA gereist. Der Schlagersänger hat dort seinen Flug verpasst und schaffte es daher nicht mehr rechtzeitig zu den Dreharbeiten von DSDS. Mal davon abgesehen muss er nach seiner Rückreise in Quarantäne und darf diese erst nach einem negativen Corona-Test wieder verlassen.

Klare Worte von Dieter Bohlen und Maite Kelly

Die Juroren haben vorerst zu dritt weitergemacht. “Die Jury ist beim heutigen Dreh zu dritt im Einsatz. Wenn Michael Wendler für die nächsten Produktionstage wieder da ist, machen wir zu viert weiter”, erklärte eine Sendersprecherin von RTL am Mittwoch gegenüber KUKKSI. Der Sender dürfte alles andere als begeistert sein – aber was sagen eigentlich seine Co-Juroren dazu? Dieter Bohlen findet für das Verhalten deutliche Worte. “Also irgendwie blickt er das nicht so ganz, er sollte ja hierbleiben! Wenn er aber mehr Bock hat, mit Laura zu kuscheln, dann soll er doch kuscheln”, sagt der Poptitan bei Guten Morgen Deutschland. “In meiner Branche darf man drei gravierende Fehler machen – und dann ist man raus”, meint dazu Maite Kelly.

Mike Singer findet sein Verhalten nicht cool

Und auch Mike Singer findet den Alleingang von Michael Wendler derzeit alles andere als cool. “Ich habe auch erwartet, dass er schreibt, dass er zu spät kommt, aber am Ende des Tages ist es ihm glaube ich wichtiger, dass es der Laura gut geht”, sagt der Teenie-Star. Das dürfte wohl noch für ordentlich Diskussionsstoff sorgen. Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” zeigen RTL und TVNOW wahrscheinlich ab Januar 2021. Schon gelesen? Statement von RTL: So geht es für Michael Wendler bei DSDS weiter!