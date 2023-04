DSDS-Leony: Das sagt die Jurorin zur Fortsetzung der Show!

Leony sitzt neben Dieter Bohlen, Katja Krasavice und Pietro Lombardi in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der Poptitan hat in der ersten Live-Show verkündet, dass die Castingshow doch fortgesetzt wird. Darüber freut sich auch Leony im KUKKSI-Interview.

Es war ein Paukenschlag: RTL hatte verkündet, dass „Deutschland sucht den Superstar“ nach der diesjährigen Jubiläumsstaffel enden soll. Doch jetzt eine Rolle rückwärts: Dieter Bohlen hat in der ersten Live-Show angekündigt, dass das Format doch fortgesetzt wird. Hintergrund dafür sind die steigenden Einschaltquoten – das Interesse an der Show ist deutlich gestiegen.

Auch Jurorin Leony freut sich, dass „Deutschland sucht den Superstar“ auch 2024 über die Bildschirme wieder flimmern wird. „Ich freue mich,dass DSDS weitergeht. Für mich ist die Show ein Stück Fernsehkultur und es war schade, als es hieß, dass es vorbei ist. Es waren in diesem Jahr aber so gute Einschaltquoten und die Leute wollen DSDS sehen. Deshalb freue ich mich, dass es weitergeht“, sagt die Jurorin im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Bühne nach der Live-Show.

So erlebte Leony die Zeit als DSDS-Jurorin

Für Leony war DSDS eine unglaubliche Erfahrung als Jurorin. „Es war so schön und eine wundervolle Reise bei DSDS. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und wir haben tolle Kandidaten gefunden. Auch die Länder, die wir bereist haben, war wunderschön", sagt uns die Sängerin. Und wir haben sie auch gefragt, welcher Kandidat ihr Favorit ist – da wollte sie sich aber nicht ganz festlegen. „Ich kann gar nicht sagen, wermein Favorit ist. Weil jeder Kandidat uns jedes Mal mit anderen Sachen überzeugt", so Leony. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.