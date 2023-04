DSDS-Kiyan: So ist das Verhältnis zu Dieter Bohlen wirklich!

Kiyan Yousefbeik hat in der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ richtig was rausgehauen – und wurde dafür auch belohnt! Der 25-Jährige hat es nämlich ins Finale geschafft. Im Casiting bekam er die „Goldene CD“ von Dieter Bohlen und zählt zu einer DER Favoriten in der Jubiläumsstaffel. Bei KUKKSI hat der Musiker verraten, wie das Verhältnis wirklich zum Poptitan ist.

Mit „Creepin’“ von Metro Boomin,The Weeknd & 21 Savage hat Kiyan Yousefbeik in der zweiten Live-Show von DSDS alle umgehauen. „Die Tage nach der zweiten Live-Show waren die schönsten, aber auch stressigsten Tage meines Lebens. Grundsätzlich muss man viel lernen, üben und einfach viel tun, dass man perfekt für den Samstag vorbereitet ist. Ich bin sehr glücklich, denn es ist das, was ich mir gewünscht habe“, sagt der Kandidat im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Als bei der Verkündung sein Name gefallen ist, dass es Kiyan Yousefbeik ins Finale geschafft hat, konnte er es nicht glauben. „In dem Moment, als ich erfahren habe, dass ich ins Finale einziehe, hatte ich extremes Herzrasen. Einige Zuschauer haben mir auch Glücksbringer gegeben. Ich hatte zwei davon in die Hand genommen und plötzlich fiel mein Name. Es war unbeschreiblich“, verriet er uns. Und weiter: „Realisieren kann ich das seit dem ersten Casting nicht. Es ging einfach immer weiter. Jedes Mal, wenn ich daran denke, wo ich stehe, frage ich mich, wie ich das geschafft habe. Ich bin einfach nur dankbar und schätze das sehr.“

So versteht sich Kiyan Yousefbeik mit Dieter Bohlen

Seit Beginn an zählte Kiyan Yousefbeik zu den Favoriten der diesjährigen Staffel. Denn im Casting erhielt der 25-Jährige die „Goldene CD" von Dieter Bohlen – aber wie ist eigentlich sein Verhältnis zum Poptitan? „Dieter Bohlen habe ich bei DSDS als sehr guten Freund gewonnen. Er und ich stehen in einem sehr guten Verhältnis zueinander. Ich nenne ihn auch nicht Dieter, sondern Bro und er sagt das Gleiche zu mir. Wir verstehen uns sehr gut. Ich habe mit Dieter jemanden kennengelernt, der immer für mich da ist", schwärmt Kiyan Yousefbeik. Das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr.