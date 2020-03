DSDS-Kandidaten meinen: So hat sich Florian Silbereisen als Juror geschlagen!

Seit der zweiten Live-Show sitzt Florian Silbereisen neben Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Das war selbst für die Kandidaten eine krasse Überraschung – aber wie hat er sich als Juror geschlagen? KUKKSI hat bei den Finalisten nachgefragt!

Das war ein echter TV-Hammer: Nachdem Xavier Naidoo aus der Jury bei DSDS geflogen ist, sprang Florian Silbereisen überraschend ein. Die Kandidaten mussten sich in der zweiten Live-Show auch dem Urteil des Schlager-Stars stellen – aber wie kam er eigentlich bei den Kandidaten an? KUKKSI hakte bei den Top 5-Kandidaten nach.

Das sagen die Kandidaten zu Florian Silbereisen

Ramon Kaselowsky

„Er hat es sehr professionell gemacht und auf den Punkt gebracht. Von daher freue ich mich schon auf die nächste Show mit ihm.“

Paulina Wagner

„Ich fand ihn sehr sympathisch und authentisch. Seine Kritiken waren sehr konstruktiv und gut und man hat gemerkt, dass er in jedem Fall was von seinem Fach versteht. Er ist eine Bereicherung für die Sendung.“

Lydia Kelovitz

„Ich dachte zuerst, dass er nur Ahnung von Schlagersongs hat. Doch dann war ich ziemlich überrascht, aber er konnte bei allen Songs sehr konstruktive Kritik geben und war souverän. Bei so jemand, welcher schon so lange im Showbusiness arbeitet, kann man auch mal nervös sein – aber er wirkte auf mich absolut nicht nervös. Ich kann mir auch vorstellen, dass er noch länger in der Jury bleiben wird. Ich habe mir auch im Netz die ganzen Feedbacks durchgelesen und er kommt bei den Zuschauern sehr gut an.“

Chiara Damico

„Er hat sich besser geschlagen, als ich zunächst gedacht habe. Er gibt konstruktive Meinungen und ist ein perfekter Juror bei DSDS – es würde mich sehr freuen, wenn er in der Sendung einfach weitermachen würde. Ich bin total überzeugt von ihm.“

Joshua Tappe

„Er hat es super gemacht. Ich dachte zuerst, dass er sehr parteiisch für die Kandidaten mit Schlager-Songs ist – das war aber absolut nicht der Fall. Er hat uns vom Gegenteil überzeugt und ist offen für Neues. Es hat mit ihm sehr viel Spaß gemacht.“

RTL und TVNOW zeigen die Live-Shows von DSDS immer samstags um 20:15 Uhr.