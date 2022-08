DSDS-Hammer: Sitzt ER neben Dieter Bohlen in der Jury?

Im Jahr 2023 gehen die Lichter aus: RTL zeigt dann die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ nach 20 Jahren. Für die finale Staffel feiert Dieter Bohlen sein Comeback. Doch wer sitzt eigentlich neben ihm in der Jury?

Mit der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ endet eine große TV-Ära. Dieter Bohlen darf in der finalen Staffel dabei sein, nachdem er in diesem Jahr erstmals in der Castingshow fehlte und Florian Silbereisen seinen Platz eingenommen hat. Der Poptitan hat bereits mehrfach betont, dass er sich riesig auf das Comeback freut.

Das sagt Dieter Bohlen zu seinem Comeback

„Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein“, erklärte der Musikproduzent in einem Interview mit RTL. Dann verspricht er: „Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein. Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto, es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt.“

Pietro Lombardi in der DSDS-Jury?

Doch wer sitzt neben Dieter Bohlen eigentlich neben der Jury? Die Bild-Zeitung spekuliert, dass Pietro Lombardi auch am Jurypult wieder Platz nehmen könnte. Denn zum einen ist der Sänger mit Dieter Bohlen eng befreundet und zum anderen ist er einer der bekanntesten DSDS-Gewinner überhaupt. Fest steht wohl derzeit noch nichts – aber auch Dieter Bohlen würde sich mit Sicherheit über Pietro Lombardi an seiner Seite freuen. Es könnte auch sein, dass der Sender in der letzten Staffel auf Gastjuroren setzt. Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL wahrscheinlich ab Januar 2023. Schon gelesen? DSDS: Darum kommt Dieter Bohlen wirklich zurück!