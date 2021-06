DSDS-Hammer: ER soll der Nachfolger von Dieter Bohlen werden!

Dieter Bohlen wird nach knapp 20 Jahren die Erfolgsshow „Deutschland sucht den Superstar“ verlassen. Nun soll sein Nachfolger festehen – und das ist eine echte Überraschung!

Wer tritt in die Fußstapfen von Dieter Bohlen? Der Poptitan ist kein Jury-Mitglied mehr bei DSDS. Und auch bei „Das Supertalent“ musste er gehen. Bisher gab es einige Spekulationen, wer sein Nachfolger werden könnte. Nun ist ein Name gefallen: Laut einem Bericht soll Florian Silbereisen der neue Jury-Chef der Castingshow werden.

Florian Silbereisen bald in Jury?

Damals soll Florian Silbereisen abgelehnt haben, als Dieter Bohlen in den März-Shows ausfiel. Der Grund: Der Schlagersänger habe zu wenig Zeit! Doch nun soll er als möglicher Nachfolger gehandelt werden, wie die Bild-Zeitung meldet. Laut dem Bericht soll er noch nicht unterschrieben haben – daher ist wohl noch alles möglich. Offiziell bestätigt wurde die Personalie von RTL noch nicht.

DSDS soll neu aufgestellt werden

In diesem Jahr verkündete RTL überraschend das Jury-Aus von Dieter Bohlen bei DSDS und „Das Supertalent“. „Mit einer komplett neuen Jury wird „DSDS“ frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern“, erklärte RTL-Boss Henning Tewes damals. Die Show will der Sender komplett neu aufstellen – dazu gehöre eine komplett neue Jury. Und auch Dieter Bohlen selbst hatte sich zu seinem Jury-Aus geäußert. „Nein, ich bin nicht ausgerastet, ich war auch nicht böse, gar nichts. Sondern RTL will einfach einen neuen Weg gehen, familienfreundlicher – da hat so ein Revoluzzer, der immer ein bisschen auf die Kacke haut wie ich, eben nichts mehr zu suchen“, so der Musikproduzent.