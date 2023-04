DSDS geht weiter: Das sagen die Top 8-Kandidaten dazu!

Es war eine riesige Überraschung: „Deutschland sucht den Superstar“ geht doch weiter! Die Bombe hat Dieter Bohlen in der ersten Live-Show platzen lassen. KUKKSI hat bei den Kandidat:innenmal nachgefragt, was sie dazu sagen.

Eigentlich sollte mit „Deutschland sucht den Superstar“ nach der Jubiläumsstaffel endgültig Schluss sein. Doch nach dem Comeback von Dieter Bohlen sind die Quoten deutlich gestiegen – deshalb hat sich RTL dazu entschieden, die Castingshow doch weiterzuführen. Es wird also auch 2024 eine neue Staffel geben – erstmals fällt die Altersgrenze weg.

Die Top 8-Kandidat:innen der diesjährigen Staffel freuen sich, dass DSDS weitergeht. „Für mich ist es besonders, in der Jubiläumsstaffel dabei zu sein. Denn im Vorfeld hieß es ja, dass es die letzte Staffel sein wird. Wir haben uns bemüht, eine gute Staffel abzuliefern, weil wir immer gehofft hatten, dass es eine weitere Staffel gibt. Und das haben wir geschafft und macht mich richtig stolz, dass wir dem Format eine weitere Staffel schenken konnten“, sagt David Leischik im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kandidat:innen freuen sich auf neue DSDS-Staffel

„Ich finde es mega, dass DSDS weitergeht. Wir haben es alle gehofft. Ein Freund aus der Familie hat sich bereits beworben und nächstes Jahr sitze ich dann hoffentlich im Publikum in den Live-Shows“, meint auch Aileen Sager. „Ich fühle mich richtig geehrt, in der Jubiläumsstaffel aufzutreten. Ich bin sehr froh, dass DSDS weitergeht. Denn ich habe von vielen gehört, dass sie sich für die Show bewerben wollen. Jeder sollte die Chance nutzen und sich bewerben“, so Lawa Baban. Sem Eisinger ist über die Fortsetzung der Show ebenfalls begeistert: „Für mich ist es etwas Besonderes, in der Jubiläumsstaffel teilzunehmen. Auch, weil es davor hieß, es wäre die letzte Staffel. Ich finde es sehr schön, dass DSDS weitergeht. Das bietet vielen Menschen, die von Herzen aus gerne Musik machen, sich hier anzumelden und ihr Talent zu zeigen.“

Nicht nur die Kandidat:innen, sondern auch die Juroren freuen sich. „Ich freue mich,dass DSDS weitergeht. Für mich ist die Show ein Stück Fernsehkultur und es war schade, als es hieß, dass es vorbei ist. Es waren in diesem Jahr aber so gute Einschaltquoten und die Leute wollen DSDS sehen. Deshalb freue ich mich, dass es weitergeht", sagt Leony zu KUKKSI. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.