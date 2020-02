Xavier Naidoo: Warum trägt der DSDS-Juror eine Sonnenbrille?

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt Xavier Naidoo derzeit neben Pietro Lombardi, Dieter Bohlen und Oana Nechiti in der Jury. Der Sänger trägt dabei IMMER eine Sonnenbrille. Immer wieder fragen sich Fans: Muss er diese eigentlich tragen? KUKKSI kennt die Antwort!

Bei DSDS ist Xavier Naidoo neuer Juror und beurteilt neben Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi die Sängerinnen und Sänger. Die Sonnenbrille ist mittlerweile DAS Markenzeichen des Sängers – aber wieso trägt er diese eigentlich immer?

Darum muss Xavier eine Sonnenbrille tragen

Xavier Naidoo will seine Augen vor zu hellem und schnell wechselnden Licht schützen will – das ist der Grund, weshalb er eine Sonnenbrille trägt. „Meine Mutter hat eine Krankheit an den Augen. Die kann zu viel Licht nicht abhaben. Ich glaube, ich hab das auch. Ich hatte schon bei ein paar Foto-Sessions, wo Fotografen so ein ganz großes Licht anmachen und das geht dann langsam an und aus – da fall ich fast in Ohnmacht. Ich hab so eine, glaub ich, leichte Form von Epilepsie“, sagte der Musiker damals gegenüber Promiflash.

Das steckt hinter einer Epilepsie

Nun fragt ihr euch bestimmt: Was ist denn bitte eine Epilepsie? Das hat ein Mediziner von einer Augenklinik beantwortet: „Das Auge an sich ist gesund, Epilepsie ist eine Nervenerkrankung. Diese kann aber durch schädliche Lichteinwirkung hervorgerufen werden. Davor versucht sich Herr Naidoo mit einer Sonnenbrille zu schützen“, sagte der Doc in der Bild-Zeitung.

Der Sänger will seine Augen schützen

Bei seiner Sonnenbrille handelt es sich also um kein modisches Accessoire, sondern diese trägt er aus gesundheitlichen Gründen. „Das Licht entzieht mir die Energie. Deshalb versuche ich, meine Augen ein bisschen zu schützen. Früher hat eine gelbe Brille gereicht oder ein bisschen was Dunkleres, jetzt muss es schon eine schwarze sein“, so der Sänger. Die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer samstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.