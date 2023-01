DSDS-Comeback: Dieter Bohlen so privat wie nie!

Es ist soweit: Am 14. Januar 2023 zeigt RTL nach 20 Jahren die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Dieter Bohlen feiert nochmal sein Comeback in der Talentshow. Der Poptitan zeigt sich kurz vor dem Showstart so privat wie nie.

Bei RTL geht „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde. Es ist jedoch die finale Staffel der Castingshow. Denn der Sender hat angekündigt, das erfolgreiche Format danach einstellen zu wollen. Für die letzte Superstar-Reise kommt Dieter Bohlen zurück, welcher die Show geprägt hat, wie kein anderer. In einem Interview verrät der Musikproduzent, was für ihn die Rückkehr bedeutet.

Dieter Bohlen spricht über DSDS-Comeback

„Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag. DSDS und Supertalent, das sind ja meine Kinder, für die ich 18 Jahre lang wirklich alles getan habe. Wenn man da auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere – das hat mir damals schon wehgetan. Und genauso wie es mir damals wehgetan hat aufzuhören, war es ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jurypult saß. Das hat mich wirklich sehr berührt“, sagt Dieter Bohlen gegenüber RTL.

Dieter Bohlen ist in dem erfolgreich, was er macht – und zwar Musik. Es gibt aber auch einige Dinge, die er absolut nicht kann: „Ich bin ein erbärmlicher Koch, im Haushalt bin ich eine Niete, ich kann nichts (lacht)! Wobei: Vor zwei Tagen habe ich den Schrank von Carina repariert – aber nur, weil ich mir in dem Moment beweisen wollte, dass ich das hinkriege. Normalerweise habe ich die Zeit dazu gar nicht und bin handwerklich auch einfach unbegabt.“

Dieter Bohlen verrät dann aber auch, was seine beste Eigenschaft ist. „Meine Mama würde sagen, meine beste Eigenschaft ist, dass ich mich so fürsorglich um die Familie kümmere und so ein lieber Mensch bin. Carina schätzt an mir, dass ich clever bin und ein verlässlicher Partner. Ich bin kreuzloyal, mein ganzes Leben lang gewesen. Zu meinen positiven Charaktereigenschaften gehört, dass ich, was viele Leute vielleicht von mir meinen, nicht dahin gehe, wo das meiste Geld zu kriegen ist“, so der Musikproduzent. Und seine nervigste Eigenschaft? „Geduld habe ich nicht erfunden (lacht). Ich bin zu emotional in manchen Sachen und möchte, dass Jeder Dinge genauso ernst nimmt wie ich selbst. Ich weiß heute aber, dass ich das von den Leuten nicht erwarten kann“, so Dieter Bohlen. RTL zeigt DSDS ab dem 14. Januar 2023 um 20:15 Uhr. Die Folgen sind danach bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!