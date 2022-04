DSDS-Aus? Kandidatin Tina Umbricht musste ins Krankenhaus!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ stehen an diesem Samstag die Top 8 auf der großen Bühne und kämpfen weiter um den Titel. Für eine Kandidatin läuft es jedoch nicht nach Plan: Tina Umbricht musste ins Krankenhaus eingeliefert werden! Droht ihr nun sogar das DSDS-Aus?

Mit ihrer Stimme und Performance konnte Tina Umbricht die Juroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad begeistern. Und auch die Zuschauer hat sie regelrecht vom Hocker gehauen! Nun muss die Kandidatin aber eine Hiobsbotschaft verkraften: Vor der zweiten Live-Show klagte die Nachwuchs-Sängerin über schlimme Schmerzen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Tina Umbricht klagte über heftige Schmerzen

Weshalb sich ihr Gesundheitszustand extrem verschlechterte, ist bisher nicht bekannt. Mittlerweile gehe es Tina Umbricht laut RTL aber wieder besser und konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Ihr Freund Din Omerhodzic kümmerte sich rührend um seine Liebste und stand ihr die ganze Zeit zur Seite. Und trotz großer Schmerzen konnte sie sogar wieder lachen. Die Fans fragen sich aber nun: Ist ihr Auftritt in der zweiten Liveshow gefährdet?

Ist ihr Auftritt in der zweiten Live-Show in Gefahr?

RTL gibt Entwarnung: Tina Umbricht kann in der kommenden Folge wieder auf der großen Bühne von „Deutschland sucht den Superstar" stehen. Der Aufenthalt im Krankenhaus hat also keine Auswirkungen auf ihre Teilnahme an der Castingshow. In der Live-Show kann Tina Umbricht also wieder alles geben – nicht nur sie, sondern auch ihr Freund sind darüber total happy. Das nächste Motto der Show lautet übrigens „Movie Night". Die 8 Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Halbfinale.