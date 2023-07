DSDS 2024: Wo kann man sich bewerben?

Im kommenden Jahr geht „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL in eine neue Runde. Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen suchen auch in der kommenden Staffel nach den besten Sänger*innen. KUKKSI verrät, wo man sich bewerben kann.

Eigentlich sollte mit der Staffel von 2023 mit „Deutschland sucht den Superstar“ endgültig Schluss sein. Doch nach dem Comeback von Dieter Bohlen fuhr das Format hohe Quoten ein. RTL hat darauf entschieden, die Show doch weiterzuführen. Dieter Bohlen wird auch 2024 wieder in der Jury sitzen. „Es gibt eine 21. Staffel! Ich freue mich!“, verkündete der Poptitan damals. „Gemeinsam mit meinem Team bin ich angetreten, um unsere Zuschauer:innen mit unseren Programmen zu begeistern. Mit der 20. Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ ist das bereits sehr erfolgreich gelungen“, verkündete die neue RTL-Chefin Inga Leschek.

Wo gibt es das Bewerbungsformular?

Bewerbungen für die neue Staffel sind bereits möglich. Bewerben kann man sich bei der Produktionsfirma UFA – unter diesem Link geht’s zum Bewerbungsformular. Die Anmeldung als DSDS-Kandidat ist genauso einfach wie in den vergangenen Jahren. Denn vorerst muss man nur das Bewerbungsformular abschicken und dann warten, bis sich jemand von der Produktionsfirma meldet. Dort muss man nur einige Angaben machen – beispielsweise zu deinem Talent, den Link zu deinen sozialen Netzwerken oder auch, was man sonst über dich wissen muss. Definitiv sollte man ein Foto von sich hochladen und Bewerber*innen werden gefragt, ob sie am Online-Casting oder bei der Casting-Tour teilnehmen wollen.

Es gibt keine Altersgrenze mehr

Für die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es eine krasse Neuerung. Denn es kann sich jeder bewerben. Für die neue Staffel gibt es nämlich keine Altersgrenze mehr – selbst 70-Jährige könnten sich bewerben. Jedoch sollte man mindestens 16 Jahre alt sein – bei Minderjährigen müssen die Eltern zustimmen. Viele Gesangstalente haben es bei DSDS geschafft – vielleicht gehörst auch du bald dazu, wenn du die Jury von deinem Gesang überzeugen kannst. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!