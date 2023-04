DSDS 2024: Ist Pietro Lombardi wieder als Juror dabei?

„Deutschland sucht den Superstar“ sollte nach der Jubiläumsstaffel endgültig Geschichte sein – eigentlich. Denn Dieter Bohlen verkündete in der ersten Live-Show: Es wird eine neue Staffel auch im Jahr 2024 geben. Ist auch wieder Pietro Lombardi als Juror dabei?

RTL hatte verkündet, dass „Deutschland sucht den Superstar“ eingestellt wird. Die Quoten der diesjährigen Staffel waren aber nicht schlecht. Deshalb hat sich der Sender anders entschieden und wird eine weitere Staffel produzieren. Diese Hammer-News verkündete Dieter Bohlen in der ersten Live-Show. Es gibt auch eine krasse Neuerung: Die Altersgrenze wird ab 2024 wegfallen.

Jury-Zoff sorgte für Schlagzeilen

Nicht nur die Kandidat:innen, sondern vor allem die Juroren sorgten für Gesprächsstoff in dieser Staffel. Besonders der Beef zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice sorgte für Schlagzeilen. KUKKSI war in der ersten Live-Show in Köln vor Ort und beobachtete, dass sich die beiden Juroren kaum einen Blick auch hinter den Kameras würdigten. Sie machen kein Geheimnis daraus, dass sie wohl keine besten Freunde mehr werden. Auch vor und nach der Show haben die beiden kaum ein Wort gewechselt.

Ist Pietro Lombardi wieder DSDS-Juror?

Fakt ist aber: „Deutschland sucht den Superstar“ geht weiter und Dieter Bohlen ist wieder der Jury-Boss. Zur Jury-Besetzung neben dem Poptitan ist bisher noch nichts bekannt – aber offenbar könnte wieder Pietro Lombardi dabei sein, wie KUKKSI aus Produktionskreisen erfuhr. Offiziell bestätigt wurde das vom Sender aber noch nicht. Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind gute Freunde – ganz unwahrscheinlich wäre das also nicht. Doch bis zur nächsten Staffel ist es auch noch eine ganze Weile hin… Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!