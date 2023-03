DSDS 2023: Wer ist raus? Für diese Kandidaten platzt der Superstar-Traum!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ stand der nächste Recall in Thailand an. Die Top 20-Kandidat:innen kämpfen um den Einzug in die Live-Shows. Doch für einige ist der Superstar-Traum geplatzt.

Die Kandidat:innen bei DSDS geben alles, um die nächste Runde erreichen. Die Angst vor Erkältungen ist riesig – schließlich könnte das der Stimme schaden. Deshalb verstanden Peris und Kiyan keinen Spaß, als bei ihnen im Zimmer jemand an der Klimaanlage herumgespielt hat. „Ich bin so um 24 Uhr aufgewacht, wenn ich nicht aufgewacht wäre, wäre es jetzt vorbei“, meinen die beiden Kandidaten. Sie haben den Verdacht: Jemand habe die Klimaanlage heruntergedreht, damit die beiden krank werden. „Das ist einfach unmenschlich, welcher Mensch macht das“, meint Kiyan.

Tatjana und Olga haben es nach Thailand geschafft

Unterdessen haben es Tatjana und Olga geschafft, doch noch nach Thailand einzureisen. Zunächst gab es Einreiseprobleme – deshalb mussten die beiden Kandidatinnen vorerst den Heimweg antreten. Doch nun dürfen sie doch noch am Recall teilnehmen! Die anderen Kandidat:innen zeigen sich davon etwas genervt. Denn schließlich bedeutet das mehr Konkurrenz. „Die durften jetzt echt eine Runde überspringen?“, zeigte sich Rose Ndumba genervt. „Tatjana ist nicht von jedem die beste Freundin“, so Jill Lange. Und auch Lawa Baban ist kein Fan von Tatjana: „Sie hat viele Bad-Vibes. Wenn sie das nicht hätte, würde man sich vielleicht besser verstehen.“

Diese Kandidaten fliegen bei DSDS raus

In Gruppen mussten sich die Sänger:innen beweisen. Einige konnten mit ihrer Stimme überzeugen, bei anderen lief überhaupt nichts nach Plan. Und das hatte auch bittere Konsequenzen – mit dem Rausschmiss! Denn die Juroren haben auch in der zweiten Folge wieder ordentlich aussortiert. Demnach müssen Lawa Baban, Isa Berisha, Olga Levit, Aileen Sager und Fatih Yüksel die Show verlassen. Für sie endet damit der Superstar-Traum – in der kommenden Woche kämpfen die weiteren Kandidat:innen weiter um den Einzug in die Live-Shows. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!