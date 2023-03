DSDS 2023: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen im Thailand-Recall!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ startete der heiß begehrte Recall in Thailand. Doch ist für zwei Kandidatinnen direkt der Traum geplatzt? Tatjana Ivanovic und Olga Levit haben Einreiseprobleme! Am Ende der Show wurde abgerechnet: Einige Sänger:innen konnten die Jury nicht überzeugen und mussten nach Hause fliegen.

Beim Thailand-Recall wird von den Kandidat:innen alles abverlangt. Denn schließlich geht es um den Einzug in die Live-Shows. Für Tatjana Ivanovic und Olga Levit lief jedoch nicht alles nach Plan: Aufgrund von Einreiseproblemen konnten die beiden Sängerinnen nicht nach Thailand einreisen und mussten vorerst nach Hause fahren. „Hey Leute, es ist scheiße gelaufen, ich bin auf dem Nachhauseweg von Frankfurt. Ich hatte kein Visum“, meldete sich Tatjana in einem Video. „Ich weiß nicht, ob ich ein Visum bekommen kann. Es kann sein, dass alles in die Hose geht“, so die Schweizerin.

Die anderen Kandidat:innen sind mittlerweile in Bangkok angekommen und sind total geflasht – nicht nur von der Unterkunft mit einem atemberaubenden Blick, sondern auch von der Recall-Location. Denn in luftiger Höhe müssen die Nachwuchstalente ihre Performance vortragen. Dieter Bohlen hatte für einige Kandidat:innen direkt zu Beginn des Recalls eine krasse Herausforderung. Lawa Baban, Dilara Sabahat, Fatih Yüksel und Co. sollen sich vom Dach eines 200 Meter hohen Wolkenkratzers abseilen. Vor allem Sem Eisinger hat damit seine Probleme und tritt die Challenge nicht an.

Diese 4 Kandidaten müssen DSDS verlassen

Einige Kandidat:innen konnten die Jury mit ihrer Performance nicht überzeugen – andere umso mehr. Die Jury musste am Ende entscheiden, welche Sänger:innen die nächste Runde erreichen und wer den Heimflug antreten muss. Vier Kandidaten sind rausgeflogen – für Adriano Pecoraro, Nikolaos „Big N" Simediriadis, Andrea Renzullo und Zeno Rubens Barbieri Reuter hat es nicht gereicht. Für die anderen Talente geht es nun wieder in den Flieger – und zwar auf die Trauminsel Phuket, wo der nächste Recall stattfinden soll. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar" immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.