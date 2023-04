DSDS 2023: Wer ist raus? Der Gewinner wurde gekürt!

Tausende Sänger:innen hatte den Traum und wollten Deutschlands neuer Superstar werden. Doch nur vier Kandidat:innen haben es ins Finale geschafft – Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Yousefbeik. Jetzt wurde der Gewinner der Jubiläumsstaffel verkündet.

Vom Casting bis hin zum Recall und jetzt in die Live-Shows – die Superstar-Anwärter:innen hatten einen langen Weg. Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Yousefbeik sind die vier besten Sänger:innen in der Jubiläumsstaffel und kämpften im großen Finale um den Titel. Insgesamt jeweils drei Songs mussten die Kandidat:innen performen – das Staffelhighlight, den Magic Moment sowie den Finalsong.

So liefen die Vorbereitungen für das Finale

Die Finalist:innen haben sich in den vergangenen Tagen gut aufs Finale vorbereitet. „Ich habe etwas vorbereitet, was für mich etwas riskant ist. Die Vocal Coaches meinten auch, dass es der schwierigste Song ist. Es für mich eine Herausforderung, die ich mir selber stellen will. Es ist ein Monster, was ich in mir selber bekämpfen will“, sagte Kiyan Yousefbeik kurz vor der Live-Show im exklusiven Interview mit KUKKSI. Sem Eisinger erzählte uns: „Die letzten Tage waren sehr schön und emotional. Die Vorbereitungen für das Finale waren sehr umfangreich.“ Lorent Berisha gab sich siegessicher: „Die letzten Tage haben wir viel geprobt und geübt. Ich habe alles gegeben, damit ich am Samstag mein Bestes zeigen kann und das Ding nach Hause holen kann.“ Für Monika Gajek liefen die Vorbereitungen jedoch nicht nach Plan. Denn die Kandidatin wurde krank. „Die Tage nach der Live-Show waren leider nicht ganz so gut. Ich bin krank geworden und lag mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Ich lag paar Tage flach. Aber ich habe mich gut erholt und es geht wieder einigermaßen. Am Samstag wird die Bühne gerockt“, erklärte die Kandidatin zu KUKKSI.

Der DSDS-Gewinner steht fest

Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Yousefbeik – die Top 4-Kandidat:innen gaben ihr Bestes und wollten die Zuschauer:innen mit besonderen Performances überzeugen. Doch am Ende hat es nur Einer geschafft: Sem Eisinger gewinnt das große Finale der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar" und konnte sich damit gegen die Konkurrent:innen durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch! KUKKSI ist gerade im Studio in Köln vor Ort – das Sieger-Interview wird im Laufe des Tages veröffentlicht.