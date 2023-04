DSDS 2023: Wer ist raus? Das sind die Finalisten!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ging es für die Kandidat:innen um alles – und zwar um den Einzug ins Finale! Gleich Sänger:innen sind kurz vor der letzten Shows ausgeschieden. Nun stehen auch die Finalisten fest.

Das Motto im Halbfinale von DSDS lautete „Chartbreaker“. Sem Eisinger zeigt mit „Breathe Easy“ von Blue in der zweiten Liveshow von DSDS erneut, dass er ins Finale gehört. Mit seiner Performance konnte er die Jury und Zuschauer auf ganzer Linie überzeugen – und das, obwohl der Kandidat einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste: Kurz vor der ersten Live-Show ist sein Papa verstorben. „Ich fühle mich dir verbunden, ich hab das auch so wie du erlebt. Wenn du anfängst zu reden, werde ich selber traurig. Mein Herz ist bei dir und deiner Familie“, meint Jurorin Katja Krasavice.

Und auch Lorent Berisha haute mit seiner Performance die Jury vom Hocker. „Ich seh’ dich im Finale! Das war sehr gefühlvoll“,meint Dieter Bohlen. Und auch er selbst konnte sein Glück nicht fassen: „Auf dieser Bühne stehen zu dürfen und meine Familie in der ersten Reihe zu sehen, ist unbeschreiblich schön.“ Und es gab auch einen Special-Gast: Nikolaos Simediriadis aka „Big N“ flashte erst die Jury mit seinem Auftritt beim Casting – zwar ist er schon längst aus der Show rausgeflogen, aber er durfte mit seinem Hit in der zweiten Live-Show auftreten. Bereits vor den Recalls erhielt er einen Plattenvertrag und ging damit in die DSDS-Geschichte ein.

Das waren die Songs in der zweiten Live-Show

Aileen Sager sang „Achterbahn“ von Helene Fischer

sang „Achterbahn“ von Helene Fischer David Leischik sang „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating

sang „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating Kiyan Sepehr Yousefbeik sang „Creepin‘“ von Metro Boomin,The Weeknd & 21 Savage

sang „Creepin‘“ von Metro Boomin,The Weeknd & 21 Savage Lawa Baban sang „Dangerous Woman“ von Ariana Grande

sang „Dangerous Woman“ von Ariana Grande Lorent Berisha sang „Stay With Me“ von Sam Smith

sang „Stay With Me“ von Sam Smith Monika Gajek sang „Flowers“ von Miley Cyrus

sang „Flowers“ von Miley Cyrus Peris Achilleas Grigoriadis sang „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

sang „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Sem Eisinger sang „Breathe Easy“ von Blue

Wer ist raus? Diese Kandidaten singen um den Superstar-Titel

Im Halbfinale hat sich entschieden, welche Kandidat:innen kurz vorm Finale ihre Kofferpacken mussten. Nicht weiter gekommen sind: Aileen Sager, David Leischik, Lawa Baban und Peris Achilleas Grigoriadis. Damit stehen auch die Finalisten fest. Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Sepehr Yousefbeik haben es ins Finale geschafft und kämpfen in der letzten Live-Show um den Sieg. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeiugen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!