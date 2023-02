DSDS 2023: „Total-Ausfall“! Zoff um die Gruppe von Jill Lange

Im zweiten Mallorca-Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ mussten die Kandidat:innen alles geben. Zoff gab es vor allem um die Gruppe von Jill Lange. Denn von der Performance war die Jury alles andere als begeistert. Emotional wurde es auch bei Till Lange. Denn die „Goldene CD“-Kandidatin musste die Show überraschend verlassen.

Der Auslands-Recall bei DSDS ging in die nächste Runde. Dem Druck waren einige Kandidat:innen nicht gewachsen. Die Talente müssen sich in Gruppen beweisen. Vor allem für das Quartett um Jill Lange stand es alles andere als gut und die Zeichen standen auf Sturm. Zwar hat es Jill Lange in die nächste Runde geschafft – aber insgesamt konnte die Gruppe nicht punkten.

Gruppe von Jill Lange geht baden

Jill sowie Marleen, Aileen und Clara sollten den Song „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba einstudieren. Doch es kam zum absoluten Chaos! Die Girls konnten sich den Text nicht merken und auch die Probe hat überhaupt nicht geklappt. Der Jury fiel sofort auf, dass es zwischen den Mädels nicht harmonierte. „Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn sich Frauen nicht verstehen“, so Jurorin Katja Krasavice. Die Performance war geprägt von Texthängern. Selbst der zweite Versuch ging komplett in die Hose. Das hatte ein vernichtendes Jury-Urteil zur Folge. „Ihr wart mit Abstand die schlechteste Gruppe heute“, so Dieter Bohlen. Jill Lange konnte die Jury am meisten überzeugen. „Bei allen dreien war es mehr oder weniger ein Total-Ausfall!“, meint der Poptitan.

DSDS-Aus für Tilly Horn und Riccardo Colo

Emotional wurde es vor allem bei Tilly Horn. Die Kandidatin hat im Casting die „Goldene CD“ von Leony bekommen. Doch im Recall konnte sie nicht überzeugen und ist überraschend rausgeflogen. Und auch für Riccardo Colo, welcher die „Goldene CD“ von Pietro Lombardi bekam, sah es schlecht aus und darf nicht mit nach Thailand fliegen. „Riccardo, bei dir war leider keine Steigerung da. Du bist die goldene CD von Pietro und wir hatten da wirklich mehr erwartet, dass da mehr kommt“, sagt Dieter Bohlen. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!