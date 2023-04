DSDS 2023: So will Lorent Berisha den Sieg holen!

Lorent Berisha hat es geschafft und kann sein Glück nicht fassen! Denn der 19-Jährige hat das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ erreicht. Bei KUKKSI verrät der Sänger, wie er den Sieg in der Show holen will.

In der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ haben nur vier Kandidat:innen den Sprung ins Finale geschafft – dazu zählt auch Lorent Berisha. „Es ist unglaublich, dass ich im Finale stehe und ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich muss das noch etwas realisieren, denn es ist ein krasses Gefühl“, sagt der 19-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Ein Vorteil: Er hat auch die Community aus der Schweiz hinter sich stehen und dadurch eine riesige Fanbase. „Ich stehe im Finale der Jubiläumsstaffel von DSDS als Schweizer und jüngster Kandidat – das macht mich unglaublich stolz. Ich denke auch, dass mich auch die Schweizer unterstützen werden.“ Weiter sagt er: „Ich gehe mit einem guten Gefühl auf die Bühne und hoffe sehr auf den Gewinn. Ich vertraue meiner Community. Aber auch, wenn ich nicht gewinne, werde ich mit einem Lächeln nach Hause zu gehen.“

So will Lorent Berisha die Fans im Finale überzeugen

Um die Fans in den Bann zu ziehen, hat sich Lorent Berisha einiges vorgenommen. „Ich werde die Zuschauer mit Gefühlen, Emotionen und Wärme überzeugen. Ich freue mich, wieder auf dieser Bühne stehen zu können“, verriet uns der Kandidat. Damit die Performance perfekt klappt, waren die Vorbereitungen auf den großen Showdown enorm. „Die letzten Tage haben wir viel geprobt und geübt. Ich habe alles gegeben, damit ich am Samstag mein Bestes zeigen kann und das Ding nach Hause holen kann“, so Lorent Berisha. Ob er den Titel tatsächlich holen wird? Das zeigen RTL und RTL+ im großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2023: So emotional war für Lorent Berisha der Auftritt in der 1. Live-Show!