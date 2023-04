DSDS 2023: So will es Peris Grigoriadis ins Finale schaffen!

Peris Grigoriadis gehört zu den besten Kandidat:innen bei „Deutschland sucht den Superstar“ und hat es in die Top 10 geschafft. KUKKSI hat den Kandidaten nach der ersten Live-Show zum Interview im Studio getroffen.

Die Superstar-Anwärter müssen in den Live-Shows von DSDS alles geben. In der kommenden Sendung geht es bereits um den Einzug ins große Finale. Auch Peris Grigoriadis hat es in die zweite Live-Show geschafft – auch, wenn die Kritik der Jury nicht die beste war.

„Es war mein erster Auftritt auf einer solchen großen Bühne. Ich fühle mich sehr glücklich und hatte viel Spaß dabei. Klar, es war nicht meine beste Leistung, aber ich bin ein Kämpferherz und will mich immer mehr steigern. Meine Grenzen hört nie auf und seid gespannt auf die nächste Show“, sagt Peris Grigoriadis im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Dass er es in die nächste Live-Show schafft, war selbst für Peris Grigoriadis nicht selbstverständlich. Denn mit seiner Performance scheint der Kandidat selbst nicht ganz zufrieden zu sein. „Es war für mich so ein 50/50-Ding, ob ich weiter komme, da mein Gesang nicht der beste war. Es hat aber gereicht und freue mich auf die nächste Show“, sagt er uns.

Peris Grigoriadis will sich gesanglich verbessern

Vom Casting, bis hin zum Recall in die Live-Shows – für Peris Grigoriadis ist „Deutschland sucht den Superstar“ eine aufregende Zeit. „Die DSDS-Zeit war wunderschön. Man lernt sich mehr kennen, als je zuvor und schätzt Sachen mehr. Man arbeitet an sich und versucht seine Leistung immer weiter zu steigern“, so der Sänger. Nun will er sich deutlich verbessern und die Jury gesanglich am kommenden Samstag umhauen. Ob er es tatsächlich in die nächste Runde schafft, zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr in der nächsten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!