DSDS 2023: So schwer hatte es die Mama von David Leischik!

David Leischik gehört zu den Top 8-Kandidat:innen bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der 27-Jährige kämpft am kommenden Samstag um den Einzug ins Finale. Bei KUKKSI spricht der Sänger über seine Kindheit.

Mit seiner Performance konnte David Leischik in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ voll überzeugen. „Ich freue mich riesig, dass ich weitergekommen bin. Es war alles viel größer, als ich im Vorfeld gedacht habe. Ich war so aufgeregt – aber als ich meinen Fanclub und meine Familie gesehen habe, hat mich das sehr beruhigt. Danach konnte ich es wirklich genießen bis zum Schluss. Ich bin froh, dass ich das nochmal erleben darf“, sagt der 27-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Mama von David Leischik hatte es nicht einfach

Sein größter Fan ist seine Mama. „Meine Freunde und Familie sind mega stolz. Meine Mutter weint jeden Tag vor Freude. Meine Mutter hat es total verdient, dass sie wegen ihres Sohnes auch mal vor Freude weint. Sie hatte eine schwierige Zeit mit mir und freue mich deshalb, dass das meine Mutter miterleben darf“, erzählt David Leischik. Seine Mutter hatte es mit ihm nicht immer einfach, wie er zugibt: „In der Kindheit gab es viele schwierige Momente. Ich war ein kompliziertes Kind, da ich mich nie auf die Schule konzentrieren wollte und habe mich gegen alles gewehrt, was von mir als Kind erwartet wurde. Ich habe auch mein Studium und einige Jobs abgebrochen. Das macht eine Mutter denke sehr verrückt, wenn ihr Sohn im Leben gar nicht ankommt. Hinzu kam auch noch der Klinikaufenthalt. Es gab also viele Momente, wo es meine Mutter schwierig mit mir hatte und mit DSDS kann ich das etwas zurückgeben.“

Nun hat er ein Ziel: Das Finale von DSDS erreichen. „Für mich ist es besonders, in der Jubiläumsstaffel dabei zu sein. Denn im Vorfeld hieß es ja, dass es die letzte Staffel sein wird. Wir haben uns bemüht, eine gute Staffel abzuliefern, weil wir immer gehofft hatten, dass es eine weitere Staffel gibt. Und das haben wir geschafft und macht mich richtig stolz, dass wir dem Format eine weitere Staffel schenken konnten", sagt David Leischik zu KUKKSI. Ob er es in die nächste Runde schaffen wird? Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.