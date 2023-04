DSDS 2023: So schwer hat es die Familie von Monika Gajek!

Monika Gajek hat es geschafft! Die 21-Jährige ist in die zweite Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ eingezogen. Bei KUKKSI erzählt die Kandidatin, dass sie im Falle eines Gewinns mit dem Preisgeld vor allem ihrer Familie helfen würde.

Die Kandidat:innen bei DSDS wollen eins – und zwar Deutschlands neuer Superstar werden. Auch Monika Gajek ist dem Traum sehr nahe gekommen und zog in die zweite Live-Show ein. „Es war aufregend, erstmals auf so einer großen Bühne aufzutreten. Aber es war tatsächlich nicht so aufregend wie beim Casting. Das war ja das erste Mal, dass ich mit Kameras in Berührung gekommen bin. Mit der Zeit hat sich das Selbstbewusstsein aufgebaut, dass man ein besseres Gefühl hat, auf der Bühne zu stehen“, sagt Monika Gajekim exklusiven Interview mit KUKKSI.

Monika Gajek bereut die Teilnahme an der Show keine Sekunde. „DSDS war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mich hier positiv weiterentwickelt und für mich ist die Show ein Kindheitstraum. Der Einzug in die Live-Shows oder auch das Recall-Finale waren besondere Momente für mich“, verriet uns die Sängerin. Eine Jurorin hat sie besonders ins Herz geschlossen: „Ich liebe alle Juroren, aber besonders habe ich Leony ins Herz geschlossen. Ich finde sie super und sehr bodenständig. Sie ist ein super lieber Mensch.“

Monika Gajek will ihrer Familie helfen

Ihre Familie und Freunde unterstützen sie voll und ganz. „Meine Freunde und Familie sind super stolz. Sie haben Plakate erstellt und T-Shirts bedrucken lassen", so die Sängerin. Jedoch hat es ihre Familie nicht leicht – deshalb hat Monika Gajek, falls sie die Staffel gewinnen sollte, mit dem Preisgeld einige Pläne: „Ich würde als erstes meiner Familie in Polen helfen, welche in ärmlichen Verhältnissen lebt. Meine Oma muss ihr Haus noch mit Kohle beheizen und das tut mir im Herzen weh. Ich würde auch spenden. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Und natürlich in mich investieren, dass ich mit der Musik weitermachen kann." Und welche Pläöne hat sie nach DSDS? „Ich will auf jeden Fall mit der Musik weitermachen und eigene Songs produzieren und veröffentlichen. Das wäre mein Traum. Und natürlich will ich von der Musik leben", verriet die Musikerin. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.