DSDS 2023: So reagiert Dieter Bohlen auf die Mobbing-Vorwürfe von Jill Lange

Bei den Castings von „Deutschland sucht den Superstar“ ist ein bekanntes Gesicht dabei. Denn Jill Lange ist keine Unbekannte. Die Nachwuchssängerin nahm schon an einigen Kuppelshows teil – doch genau das scheint Dieter Bohlen nur bedingt zu gefallen.

Die kommende Folge von DSDS war noch nicht im TV zu sehen. Doch bereits vor der Ausstrahlung bei RTL sorgt die Episode für einen handfesten Skandal! Reality-Sternchen Jill Lange wollte die Jury von ihrem Gesang überzeugen. Doch stattdessen stand vor allem ihr Liebesleben im Vordergrund. Die 22-Jährige nahm an den Trashformaten „Ex On The Beach“ und „Are You The One“ teil.

Jill Lange erhebt Mobbing-Vorwürfe

Auf TikTok postete die Kandidatin und berichtet über ihre Erfahrungen bei DSDS. „Ich möchte ganz normal behandelt werden. Ich möchte keine Vorteile und ich möchte auch weiterkommen, weil ich eine gute Stimme habe und nicht, weil ich ein bisschen Fame habe und die Quote pushe“, sagt Jill Lange zu Beginn des Clips. Dieter Bohlen stellte ihr daraufhin wohl sehr persönliche Fragen, wie die Kandidatin weiter berichtet. „Ich bin irgendwann richtig sauer geworden, hab auch extrem gekontert und gesagt: ‚Dieter, ich bin hier. Du kannst gerne meinen Gesang beurteilen, aber du musst nicht meinen Lebensstil oder meine persönlichen Sachen beurteilen“, stellt die 22-Jährige klar. Dann will er wissen, wir ihr Partner damit „klarkomme“, dass sie mit mehreren Männern etwas hatte. Jury-Kollegin Katja Krasavice verteidigt die Nachwuchssängerin: „Damit klarkommen…als wäre das voll was Schlimmes.“

Mittlerweile hat auch Dieter Bohlen auf die Vorwürfe von Jill Lange reagiert. Der Poptitan postete eine Insta-Story eines anderes User. Darin heißt es: „Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für Fame hält?! Und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt muss man eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen. Ich finde es so bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt. Und Jill Lange kaufe ich diese Heulerei auch nicht ab. Im TV hat sie gezeigt, wie skrupellos sie ist.“ RTL zeigt die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? DSDS 2023: Jill Lange war bei Ex On The Beach