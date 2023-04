DSDS 2023: So hat Monika Gajek ihren Freund kennengelernt!

Mit „Königlich“ von Marie Wegener hat Monika Gajek die Jury und Zuschauer in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ total geflasht. Die Kandidatin schwebt auf Wolke sieben und ist total verknallt. Bei KUKKSI hat die 21-Jährige verraten, wie sie ihren Freund kennengelernt hat.

Monika Gajek kann es noch immer nicht fassen, es in die zweite Live-Show geschafft zu haben. „Ich habe nie damit gerechnet, dass ich so weit komme. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich das Casting überstehe. Für mich ist ein Traum wahr geworden“, sagt die Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich habe meine Familie und Freunde im Publikum gesehen, welche mir Kraft gegeben haben. Daher war es sehr schön und das Publikum hat mitgefiebert. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung“, so Monika Gajek weiter.

Monika Gajek kennt ihren Freund seit 7 Jahren

Nicht nur bei DSDS könnte es für Monika Gajek besser laufen, sondern auch im Liebesleben. Denn die Superstar-Anwärterin ist glücklich vergeben. „Wir haben uns im Jahr 2016 kennengelernt – also wir kennen uns schon sieben Jahre. Da sind wir aber nicht zusammen gekommen. Wir hatten den Kontakt damals verloren und haben jetzt vor einem Jahr wieder zueinander gefunden“, verriet die Sängerin. Bei DSDS wird sie voll und ganz von ihrem Liebsten unterstützt: „Mein Freund ist sehr stolz auf mich und bedruckt Shirts, bastelt Plakate und ist mein größter Supporter.“

Hochzeit und Kinder in Planung

Die lange Trennung während der Zeit im Auslands-Recall war für das Paar jedoch alles andere als einfach. „Die Zeit, als wir im Recall getrennt waren, war nicht einfach. Denn wir sind relativ frisch zusammen und am Anfang ist die Liebe ja noch aufregend. Ich habe ihn wahnsinnig vermisst, aber ich habe es gut hinbekommen“, verriet uns Monika Gajek. Das Paar will später heiraten und auch eine Familie gründen – zumindest, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. „Es sind auf jeden Fall Kinder in Planung und eine Hochzeit auch. Wir sind erst frisch zusammen, aber sobald das Geld stimmt, kann man über Hochzeit, Zusammenziehen und Kinder nachdenken. Ich mache aber auch noch eine Ausbildung, daher lassen wir uns Zeit“, erzählt die DSDS-Kandidatin. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!