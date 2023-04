DSDS 2023: Sem Eisinger wollte Live-Show abbrechen!

DSDS-Kandidat Sem Eisinger musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Kurz vor der ersten Live-Show hat der Sänger erfahren, dass sein Vater verstorben ist. Deshalb hatte er kurzzeitig überlegt, überhaupt nicht aufzutreten – dennoch stand er auf der Bühne. Bei KUKKSI erklärt der 29-Jährige auch die Gründe.

Die Top 10-Kandidat:innen bei „Deutschland sucht den Superstar“ konnten am vergangenen Samstag erstmals ihr Können auf der großen Bühne unter Beweis stellen. Mit „Anything But Love“ von Daniel Schuhmacher sorgte der Sänger nicht nur beim Publikum für Gänsehaut, sondern auch bei der Jury. Für Sem Eisinger war das ein emotionaler und schwerer Auftritt. Denn kurz vor der Live-Show erfuhr der 29-Jährige, dass sein Vater verstorben ist.

Sem Eisinger trat für seinen Vater in der Live-Show auf

Nach der schockierenden Nachricht hat Sem Eisinger mit dem Gedanken gespielt, nicht in der Live-Show aufzutreten. Doch am Ende stand er doch auf der Bühne – für seinen Vater. „Ich habe an dem Tag lange überlegt, ob ich abbreche und nach Hause fahre. Es kamen mir aber immer wieder die Worte von meinem Dad in den Kopf, der gesagt hat: ‚Junge, mach das. Mache mich glücklich und stolz. Es ist dein Weg‘. Deshalb war es für mich keine Option, abzubrechen“, sagt Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Es war ein schwerer Tag, es war emotional und ging mir sehr nahe. Ich war geistig gar nicht richtig da und weiß auch gar nicht, wie ich den Tag eigentlich überstanden habe“, erzählt uns der Kandidat weiter.

So beschreibt der Kandidat die DSDS-Zeit

Insgesamt blickt Sem Eisinger auf eine bewegende Zeit bei DSDS zurück: „Es war eine wunderschöne Reise – von Anfang bis jetzt. Ich hoffe, sie geht noch weiter. Ich habe mich besser kennengelernt und traf auf wundervolle Menschen. Es sind viele Freundschaften mit Kandidat:innen sowie mit Menschen aus dem Team entstanden. Das ist ein Segen.“ Mit seinem Auftritt konnte er jedenfalls alle flashen – am kommenden Samstag kämpft der 29-Jährige um den Einzug ins Finale. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2023: Vater von Sem Eisinger stirbt kurz vor Live-Show!