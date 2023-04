DSDS 2023: Sem Eisinger spricht über seine Pläne nach der Show!

Sem Eisinger hat es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die Top 10 geschafft. In den Live-Shows kämpft er jetzt um die Superstar-Krone. Im Interview mit KUKKSI hat der Sänger darüber gesprochen, wie es nach der Show für ihn weitergeht.

20 Jahre DSDS – die Castingshow feiert in diesem Jahr ihr Jubiläum. Noch einmal wird ein neuer Superstar gekürt, bis der RTL-Erfolgshit eingestellt wird. Zu den besten Kandidat:innen gehört auch Sem Eisinger. Denn er hat es in de Top 10 geschafft und kämpft um den Superstar-Titel. Vor der ersten Live-Show sei er extrem aufgeregt. „Eine Achterbahn der Gefühle“, sagt Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So war die DSDS-Zeit für Sem Eisinger

Dann hat er uns auch verraten, welche Erfahrung er aus der DSDS-Zeit mitgenommen hat. „Ich bin dadurch in der Resonanz positiver geworden im Sinne selbst gläubiger. Ich glaube jetzt mehr an mich. Bin selbstbewusster geworden“, verriet der Sänger. Und was war sein emotionalster Moment? „Da gab wirklich sehr viele“, so der DSDS-Finalist.

Unabhägig davon, wie die Reise für Sem Eisinger bei DSDS endet: Konkrete Pläne nach dem Finale hat er noch nicht. Aber fest steht: Er will weiter Musik machen. „Ich hab noch keine direkten Pläne. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Musik machen will. Aus dem Grund bin ich hier, dass mich jemand in die Hand nimmt, dass ich Musik machen kann", erzählt der Top 10-Kandidat. Doch nun muss er erstmal die Zuschauer von seiner Performance überzeugen. Ob es Sem in de nächste Runde schafft, zeigen RTL und RTL+ in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" am Samstag um 20:15 Uhr.