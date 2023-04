DSDS 2023: Sem Eisinger singt für seinen Papa!

Es war ein schwerer Schicksalsschlag für Sem Eisinger: Kurz vor der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ ist sein Papa verstorben. Der 29-Jährige hat es ins Finale der Show geschafft und will vor allem für seinen Papa singen.

Sem Eisinger zeigt bei „Deutschland sucht den Superstar“, was er auf der Bühne drauf hat. Nun singt der Kandidat um den Sieg. „Für mich ist es ein absolutes Privileg und eine Ehre, im Finale von DSDS zu stehen. Ich fühle mich gesegnet und bin froh, dass ich mit meiner Musik so viele Menschen erreichen kann“, sagt Sem Eisinger im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So sieht Sem Eisinger seine Chancen

Und wie sieht er seine Chancen? „Alle Kandidaten, die noch dabei sind, haben die gleichen Chancen. Es liegt nicht in unserer Hand, sondern die Zuschauer entscheiden. Es möge der gewinnen, der bei den Zuschauern am besten ankommt. Aber ich würde mich freuen, wenn es auf mich zutrifft und ich weiter mein Ziel verfolgen kann“, verriet uns der 29-Jährige. Einen Konkurrenzkampf gebe es jedoch nicht: „Hier gibt es keinen Konkurrenzkampf, sondern es ist eher ein familiäres Miteinander, wo jeder jedem hilft. Genau so sollte es sein – gerade im Musikbusiness.“

Für Sem Eisinger war es eine emotionale Zeit – als sein Name gefallen ist, dass er es ins Finale geschafft hat, konnte er es nicht glauben. „Als mein Name gefallen ist, dass ich im Finale stehe, war es ein absolutes Gefühlschaos für mich. Ich hatte viele Emotionen gleichzeitig, aber hauptsächlich Freude und Erleichterung“, so der 29-Jährige. Die Emotionen gingen mit ihm durch – zwar freut er sich, dass der Musiker das Finale erreicht hat, aber kurz vor der ersten Live-Show musste er mit dem Tod seines Papas einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Und genau für ihn will er am Samstag auch auf der großen Bühne auftreten.

Sem Eisinger hat es weit geschafft – dann hat er verraten, wie er damit umgehen würde, wenn er das Finale nicht gewinnen würde. „Wenn ich es nicht schaffen würde, wäre natürlich auch Trauer dabei. Ich denke, ich spreche für jeden – da wird man mit sich zu kämpfen haben, wenn man das Ziel nicht erreicht. Dennoch bin ich glücklich und dankbar für jede Runde, die ich weiter gekommen bin“, meint der 29-Jährige. Das große Finale von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2023: Sem Eisinger wollte Live-Show abbrechen!