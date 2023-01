DSDS 2023: Schwuler Soldat Calvin Terrence will ein Zeichen setzen!

Calvin Terrence arbeitet als Soldat bei der Bundeswehr. Doch jetzt will der 22-jährige aus Hannover auch zeigen, was er musikalisch drauf hat. Und er will mit seinem Auftritt auch ein Zeichen setzen.

Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ steht in den Startlöchern. Sänger:innen kämpfen um dem Traum vom Superstar – am Ende kann es jedoch nur Einer werden. Chancen rechnet sich auch Calvin Terrence aus. Doch beim Casting muss es der 22-Jährige zunächst in den Recall schaffen.

Mit seiner stylischen Locken-Frisur betritt Calvin Terrence, welcher auch „Terry“ genannt wird, den Castingraum. Da mag man kaum glauben, dass dieser Hottie bei der Bundeswehr als Soldat arbeitet. Schon allein aufgrund seiner Berufswahl ist er ein kämpferischer Typ – deshalb lässt er es auch nicht an sich ran, wenn er wegen seiner Hautfarbe oder seiner Homosexualität mal einen dummen Spruch von Kameraden kassiert.

Calvin Terrence mit wichtigem Plädoyer für alle

Calvin Terrence will mit seiner Stimme punkten, aber gleichzeitig auch ein wichtiges Statement mit seinem Auftritt setzen. „Man hat immer das Bild vor Augen, dass man beim Militär gemobbt wird, wenn man schwul ist – aber das stimmt nicht! Es ist vielmehr wichtig, dass du deinen Job erfüllst und dass du mit deinen Kameraden zurechtkommst – ein Mensch ist ein Mensch!", lautet die Lebenseinstellung des 22-Jährigen. Ob er im Casting den Recall-Zettel ergattern wird? Das zeigt RTL in der dritten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar" am Samstag um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.