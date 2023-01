DSDS 2023: Schilan Ahmad arbeitet als magische Assistentin!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist alles möglich. Die Kandidat:innen könnten kaum unterschiedlicher sein – so will auch Schilan Ahmad ihr Glück versuchen. Die 25-Jährige hat einen Nebenjob als „Magische Assistentin“, wie sie im Casting verriet.

Grandiose Stimmen oder auch schräge Vögel – die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hatte es bisher in sich. Und auch ein Auftritt in der kommenden Castingfolge sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff – und zwar der von Schilan Ahmad. Mit ihrer Performance will die Nachwuchssängerin den Sprung in den Recall schaffen.

Doch vor allem ihr Job sorgt für Gesprächsstoff. Denn die 25-Jährige ist nicht nur Lehramtsstudentin, sondern hat ein Nebenjob als „Magische Assistentin“ des bekannten Illusionisten Florian Zimmer. Ihre magischen Tricks will den DSDS-Juroren aber nicht verraten – stattdessen will sie die Juroren rund um dieter Bohlen mit ihrer sexy Ausstrahlung, einer explosiven Performance und Starappeal vom Hocker hauen. „Ich glaube schon, dass ich die Jury verzaubern kann“, gibt sich die 25-Jährige siegessicher.

Schilan Ahmad legt für Pietro Lombardi die Karten

Neben ihrem Gesang stellt Schilan Ahmad noch ganz andere Fähigkeiten unter Beweis – so will sie Juror Pietro Lombardi mit einem Kartentrick beeindrucken. „Du musst mir jetzt helfen: Ich will deine Gedanken lesen!“, so die 25-Jährige. Wie der Juror darauf wohl reagieren wird? Und ob sie mit ihrer Stimme punkten kann und es somit in die nächste Runde schafft? Die dritte Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!