DSDS 2023: Sam Schmidt alias „Schmitty Extreme“ will Ballermann-Star werden!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben einige Kandidat:innen große Träume – so auch Sam Schmidt alias „Schmitty Extreme“. Denn der 21-Jährige aus Berlin erhofft sich durch seinen Auftritt eine Karriere als Ballermann-Star.

Sam alias „Schmitty Extreme“ ist eine echte Berliner Schnauze und ein absoluter Partyhengst. Mit dem eigenen Song „Leony“ will er bei „Deutschland sucht den Superstar“ ganz groß rauskommen und will im Partybusiness durchstarten – am besten auf Mallorca.

Sam Schmidt will auf Mallorca durchstarten

Denn davon träumt Sam Schmidt schon lange: Er will Ballermann-Star werden und als „König von Mallorca“ die Partymeilen auf der Insel unsicher machen. „Ich habe einen neuen Song produziert, besser als ‚Leila‘, besser als ‚Mama Lauda‘ – Jury macht euch bereit, jetzt komm Icke!“, zeigt sich Sam Schmidt selbstbewusst. Den Song hat er extra für DSDS-Jurorin Leony geschrieben.

Seine Sonnenbrille und eine dicke Daunenjacke sind sein Markenzeichen und soll ihm eine gewisse Coolness verleihen. Mit Ballermann-Gebrüll stürmt der 21-Jährige das DSDS-Studio und will so die Jury beeindrucken. Wird der Sänger im Mallorca-Style den Recall erreichen oder fällt er bei den Juroren knallhart durch? Das zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!