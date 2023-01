DSDS 2023: Sallie Prieve aka „Spring Moneygirl“ ist ein echtes Luxus-Girl

Sallie Prieve ist ein echtes Luxus-Girl und konnte sogar im Musikgeschäft einige Erfolge feiern. Nun will die 21-Jährige aus Hamburg mit ihrer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ richtig durchstarten.

Die Kandidatin hat einen krassen Lifestyle und lebt im totalen Luxus. Davon können viele andere nur träumen! Denn Sallie aka „Spring Moneygirl“ lässt sich mit Limousinen durch die Stadt chauffieren oder chillt mit bekannten Musikstars. Sie trägt zudem teure Luxus-Klamotten und gibt bis zu stolze 20.000 Euro monatlich fürs Shoppen aus.

Sallie Prieve ergatterte eine Rolle in einer US-Highschool-Serie

Doch woher kommt der ganze Reichtum? Im Jahr 2019 nahm Sallie Prievie bereits bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Nach ihrem Auftritt in der Castingshow konnte die 21-Jährige einige Model- und Werbejobs ergattern. Zudem ergatterte die Kandidatin mehrere Engagements als Showgirl in Las Vegas und durch geschicktes Networking kam sie auch zu viel Kohle. Außerdem bekam die Nachwuchssängerin eine Rolle in einer US-Highschool-Serie und konnte so als Schauspielerin einige Erfahrungen sammeln.

Sallie Prieve hat bereits zwei Musikvideos veröffentlicht. Durch „Deutschland sucht den Superstar" will sie in der Musikbranche nun richtig loslegen. Die Jury will sie aber nicht nur mit ihrem Gesang beeindrucken. „Ich stehe gerne im Rampenlicht und glaube schon, dass ich Dieter mit meinen Kurven überzeugen kann", gibt sich die Sängerin sicher. Schafft es „Spring Moneygirl" jetzt in den Recall? Das zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar". Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.