DSDS 2023: Rose Ndumba rückt in die Live-Shows nach!

Die Top 10-Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“ stehen fest. Im letzten Recall hat die Jury entschieden, welche Sänger:innen es in die Live-Shows geschafft haben. Eine Entscheidung sorgte bei den Fans jedoch für Verwirrung.

Die Juroren haben aussortiert: Nur 10 Kandidat:innen schaffen es in den Recall. In Thailand mussten die Superstar-Anwärter deshalb alles geben.Dieter Bohlen, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Leony haben verkündet, welche Sänger:innen die nächste und vor allem entscheidende Runde erreicht haben.

Für wen rückt Rose Ndumba nach?

Eine Entscheidung sorgte jedoch für ziemliche Verwirrung bei den Fans im Netz. Denn eigentlich musste Rose Ndumba ihre Koffer packen, nachdem sie die Jury nur bedingt mit ihrer Performance überzeugen konnte. Doch nur wenige Sekunden später verkündet: Die Kandidatin rückt in die Live-Shows nach. Eine Erklärung über die genauen Hintergründe gab es in der Show nicht.

User im Netz sind verwirrt

„Felix hätte es so verdient gehabt, in die Liveshows zu kommen, verstehe auch gar nicht, warum Rose nachziehen durfte", schreibt ein Fan beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Und für wen ist Rose jetzt nachgerutscht?", fragt ein anderer Nutzer. Wenn Rose nachrücken könne, müsste theoretisch ein anderer Kandidat raus sind – ein Statement vom Sender gibt es dazu noch nicht. Fakt ist aber: Rose kann weiter vom Superstar-Titel träumen. Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar" beginnen am kommenden Samstag.