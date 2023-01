DSDS 2023: Rose Ndumba mit Handicap bringt Pussy-Power ins Casting

Tausende Kandidat:innen haben sich für die finale Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beworben. Sie wollen der neue Superstar werden – so auch Rose Ndumba. Mit zwei Songs will sie die Jury beeindrucken und den Recall-Zettel ergattern.

Unterschiedlicher könnten die Sänger:innen nicht sein. Und auch Rose Ndumba fällt mit ihrem Look sofort auf und ist ein echter Hingucker. Doch kann die 23-jährige aus Essen die Juroren rund um Dieter Bohlen auch mit ihrer Stimme überzeugen? Mit den beiden Songs „I Will Survive“ von Gloria Gaynor und „Valerie“ von Mark Ronson feat. Amy Winehouse will sie es bei der Jury versuchen.

„Es fehlen in Deutschland einfach farbige weibliche Vorbilder – und das möchte ich für einige sein. Wir brauchen Frauen mit Pussy-Power ganz oben an der Spitze!“, stellt Rose Ndumba beim Casting klar. Die temperamentvolle Sängerin mit familiären Wurzeln im Kongo bringt die volle Power auf die Bühne und konnte bisher auch in Karaoke-Bars überzeugen. Doch ob es auch bei DSDS ausreicht?

Rose Ndumba hat Knoten in den Stimmbändern

Mit ihrem Motto „Ein bisschen Feuer braucht die Sendung sowieso!“ will es die 23-Jährige in der Show weit schaffen. „Ich habe den Style und das Geld und alles was der Jury so gefällt, Digga!“, zeigt sich Rose Ndumba siegessicher. Ihr Auftritt scheint aber dennoch unter keinem guten Stern zu stehen. Denn das Temperaments-Bündel gibt zu: „Ich wollte euch nur sagen, dass ich Knoten in meinen Stimmbändern habe und ich die High Notes grad nicht hinbekomme.“ Ob ihr das Handicap den Einzug in den Recall kosten wird? Oder kann die Nachwuchssängerin die Juror:innen doch überzeugen? Das zeigt RTL in der zweiten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!