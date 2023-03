DSDS 2023: Rose Ndmuba hielt ihre Teilnahme vor Familie geheim!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ war es eine riesige Überraschung im Recall: Rose Ndmuba ist nachgerückt und hat es in die Live-Shows geschafft. Bei KUKKSI verrät die Kandidatin, dass sie ihre Teilnahme an der Show vor ihrer Familie zunächst geheim hielt.

10 Kandidat:innen kämpfen bei „Deutschland sucht den Superstar“ um den Titel. Insgesamt drei Live-Shows gibt es noch – dann wird der neue Superstar gekürt. Rose Ndmuba zählt zu den besten Sänger:innen in dieser Staffel und hat verraten, wie sie sich vor den Live-Shows fühlt. „Ich bin super aufgeregt und nervös. Ich versuche mich mental darauf vorzubereiten, was kommt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich auf der Bühne fühlen werde. Aber ich freue mich super darauf. Das ist einer der krassesten Sachen, die ich im Leben gemacht habe“, sagt Rose Ndmuba im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Zunächst hatte sie jedoch einige Zweifel: „Mir wurde immer gesagt, dass ich super in das Format reinpasse. Als ich zu meinem Casting kamen die ersten Zweifel. Ich habe mich gefragt, ob ich das überhaupt schaffe. Dann ging es mir einfach nur um Spaß. Umso weiter ich kam, habe ich mir vor allem in Thailand gedacht, ich könnte jetzt rausfliegen oder in die Live-Shows kommen.“ Die 23-Jährige ist super happy, dass sie nachrücken durfte. „Ich bin nachgerückt und hatte einfach nur Glück. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich nachrücken konnte“, erzählt sie uns.

Rose Ndmuba erzählte ihrer Familie zunächst nichts über ihre DSDS-Teilnahme

Vor ihrer Familie hielt sie ihre Teilnahme bei DSDS vorerst geheim. „Zunächst wusste meine Familie gar nichts davon. Ich habe davon nur meinen engsten Freunden erzählt. Meine Familie hat das erst später herausgefunden. Meine Mum hat es zufällig mitbekommen und habe ihr dann gesagt, dass es stimmt, dass ich bei DSDS bin und weitergekommen bin. Sie freuen sich sehr für mich und drücken mir alle die Daumen." Ihre Familie steht also voll hinter ihr und selbst ihre Liebsten sind total hippelig vor der ersten Live-Show. Ob sie es in die nächste Runde schafft, zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar".