DSDS 2023: Raphael Merkt war mal „Mister Deutschland“

Huch, Raphael Merkt ist ein echter Hingucker! Kein Wunder: Der Hottie wurde nämlich mal zum „Mister Deutschland“ gewählt und arbeitet als Model. Nun will er auch als Sänger bei „Deutschland sucht den Superstar“ groß rauskommen.

Der 29-Jährige ist eigentlich Sport- und Gymnastiklehrer. Vor einigen Jahren stand er bereits im Rampenlicht. Denn im Jahr 2018 wurde der angehende Sänger nämlich zum „Mister Deutschland“ gekürt. Jetzt will er ins Musikbusiness einsteigen und hofft auf den Recall-Zettel.

Sportliche Qualitäten hat der 29-Jährige in jedem Fall und auch sein durchtrainierter Body kann sich sehen lassen. Denn Pietro Lombardi fordert er beim Casting bei „Deutschland sucht den Superstar“ zum spontanen Liegestütz-Wettbewerb auf. „Ich wette alles auf ihn!“, meint Dieter Bohlen. Wer am Ende von den beiden wohl das Rennen machen wird?

Raphael Merkt arbeitet als Model

Raphael Merkt ist ein echtes Multitalent. Denn er arbeitet nicht nur als Lehrer und Model, sondern unterhält auch eine riesige Community mit Mindset-Videos bei YouTube. In der vergangenen Zeit hat der 29-Jährige vor allem viel Zeit in sein Gesangstraining gesteckt – ob ihm das auch beim Casting weiterhelfen wird? Er hat sich jedenfalls fest vorgenommen, den Recall zu erreichen. Die zweite Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!