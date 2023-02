DSDS 2023: Raffaela Raab ist radikale Veganerin!

Raffaela Raab will bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Musikbusiness durchstarten. Die Show nutzt die 26-Jährige aus Österreich auch für eine politische Message. Denn die Österreicherin ist radikale Veganerin und legt sich sogar auch mit der Jury an.

Die 26-Jährige ist eine Tierschutzaktivistin und Veganerin. Bevor es um ihre musikalische Leistung geht, will Raffaela Raab auch die Jury von ihrer Meinung überzeugen. Dass Pietro Lombardi an dem Castingtag bereits zwei Schnitzel gegessen hat, passt ihr absolut nicht. „Hättest du den Tieren ein Messer in die Kehle gesteckt, um daraus Schnitzel zu machen?“, geht Raffaela Raab auf den Juror los.

Dieter Bohlen greift ein und hat zu dem Thema eine ganz eigene Meinung. „Ich war auch mal eine Zeit Veganer und bin dann ‚Meganer‘ geworden – einer, der alles geil findet“, meint der Poptitan. Die Tierschutzaktivistin kennt jedoch keine Kompromisse. Mit ihrer Sicht eckt sie jedoch auch oft mal an. „Es ist mir unglaublich wichtig, dass die Menschen ihre Gewalt gegenüber Tieren ablegen!“, stellt die 26-Jährige klar. Sie kämpft mit Leib und Seele für Tierrechte. Mit dem Thema geht die Ärztin auch oft an die Öffentlichkeit und beschreibt sich in den sozialen Netzwerken selbst als „militante Veganerin“.

Raffaela Raab performt mit Tierrechte-Song

Dennoch will sie sich nun auch im Musikgeschäft versuchen und hat sich deshalb bei DSDS beworben. In ihrem eigenen Song will sie ihre Message nach außen transportieren. „Veganismus und Tierechte müssen in die Popkultur vordringen – und dafür ist DSDS eine riesige Plattform“, meint Raffaela Raab. Wird sie es mit dem Tierrechte-Song in den Recall schaffen? Das zeigt RTL am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!