DSDS 2023: Peris Grigoriadis bringt Gigi Birofio zum Casting mit!

Peris Grigoriadis aus Pleidelsheim will eine erfolgreiche Musikkarriere starten und hat sich deshalb bei „Deutschland sucht den Superstar“ beworben. Zum Casting hat der Kandidat prominente Unterstützung dabei.

Für Peris Grigoriadis ist Musik besonders wichtig und zählt zu seinen großen Leidenschaften. „Es gibt viele schöne Sprachen auf der Welt, aber Musik ist die Schönste. Dazu bin ich noch in das Tanzen hineingeboren – ich muss mich immer bewegen!“, sagt der 25-Jährige. Die Jury will er mit den Songs „When I Was Your Man“ und „Treasure“ von Bruno Mars überzeugen.

Der 25-Jährige arbeitet als Mechaniker, aber legt als DJ seit einiger Zeit auch in Clubs oder Festivals auf. „Dort kann ich die Leute entertainen und habe schnell gemerkt, wie ich aufgeblüht bin!“, schwärmt Peris Grigoriadis. Er weiß: Mit der Einstellung ist er genau richtig bei „Deutschland und sucht den Superstar“ und will sich beim Casting richtig ins Zeug legen.

Gigi Birofio ist der beste Kumpel von Peris Grigoriadis

Damit es mit dem Recall wirklich klappt, hat der 25-Jährige prominente Unterstützung dabei: Und zwar seinen besten Kumpel Gigi Birofio, welcher nicht nur als Reality-Star bekannt ist, sondern auch Vizekönig im Dschungelcamp wurde. „Er ist der Einzige, der mich jemals singen gehört hat“, zeigt sich der Kandidat dankbar für den Support. Ob er es in den Recall schaffen wird? Das zeigt RTL in der nächsten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!