DSDS 2023: Pascal Osterholt ist Autist!

Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ steht in den Startlöchern. Sein Glück will auch Pascal Osterholt versuchen. Der Kandidat spricht mit den Juroren offen über sein Handicap.

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ will es Pascal Osterholt mit „Layla“ von DJ Robin & Schürze versuchen. Denn der 26-Jährige will als Sänger durchstarten. Der Sänger hat ein bewegtes Leben und musste mit zahlreichen Schicksalsschlägen zurechtkommen.

Der 26-Jährige spricht offen über sein Handicap und geht damit sehr locker um. „Man macht als Autist Sachen, die nicht immer seinem Alter entsprechen. Aber ich habe gelernt: Egal, was die anderen sagen – mach das, was du liebst!“, sagt Pascal Osterholt vor der Jury. Da er der Gute-Laune-Typ ist, bringt er Ballermann-Flair ins Casting und will für gute Stimmung sorgen.

Pascal Osterholt bringt Ballermann-Stimmung zu DSDS

Als Hommage an Katja Krasavice, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi betritt der Kandidat mit einem „You´re my Heart, you´re my Soul"-Shirt den Raum und zieht damit sofort alle Blick auf sich. Die Stimme von Dieter Bohlen kann er zudem auch noch täuschend echt imitieren und Katja Krasavice legt bei seinem Auftritt eine Tanzeinlage ein. Das sind doch die besten Voraussetzungen, den Recall zu erreichen? RTL zeigt die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar" am Samstag um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.