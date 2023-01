DSDS 2023: Outfit von Sophie Ramirez ist ein Hingucker

Einige Outfits bei „Deutschland sucht den Superstar“ fallen auf und immer wieder kommen Kandidat:innen auf kreative Ideen. Das Kostüm von Sophie Ramirez ist aber ein echter Hingucker.

Sophie Ramirez fällt mit ihrem Style echt auf! Die Jury ist von ihrem Kostüm total geflasht und der Kreativität sind bei der 24-Jährigen aus Düsseldorf keine Grenzen gesetzt. Ihr Outfit bastelt die Sängerin aus Plastik, Autolack, Muttern, Schrauben, Heißklebepistole und Draht zusammen.

Sophie Ramirez bastelt ihre Kostüme selber

Ob Metall, oder eine Modekollektion aus Waschpads – die Kunststudentin bastelt ihre Outfits aus allen möglichen Materialien zusammen. Die Optik mit vielen modischen Accessoiren ist mehr als außergewöhnlich und sticht voll heraus. Sophia Ramirez ist nicht nur bei ihren Kleeidern sehr kreativ, sondern auch in ihrer Wohnung. So verschönert die Düsseldorferin auch Möbelstücke.

Nun will sie auch musikalisch durchstarten und hat sich deshalb bei DSDS beworben. Wäre es ein Modewettbewerb, würde die 24-Jährige definitiv den Recall erreichen – aber ob sie das auch mit ihrem Gesang erreicht und damit bei der Jury punkten kann? Das zeigt RTL am Mittwoch in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!