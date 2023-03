DSDS 2023: Natalie Nock sorgt für Stress beim Recall!

Der entscheidende Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ steht an, bevor am kommenden Samstag die Live-Shows starten. In Thailand sorgt Nathalie für ordentlich Stress und eckt mit ihrer Art bei den anderen Kandidat:innen an.

Die Sänger:innen im letzten Recall von DSDS müssen nochmal alles geben. Denn es geht um den Einzug in die Live-Shows. Da wollen sich alle beweisen und der Konkurrenzdruck ist riesig. Und da kann es schonmal vorkommen, dass die Nerven bei einigen durchgehen. In der letzten Recall-Folge sorgt vor allem eine Kandidatin für ziemlich viel Streß.

Nathalie kommt bei den Kandidaten nicht gut an

Lawa und Rose bekommen diesmal die komplette Dosis von Nathalie ab. Denn während die beiden Mädels ihre Performance einüben, hat Nathalie anderes im Sinn und tanzt lieber mit einem Schirm vor der Kamera. „Du bist unreflektiert“, teilt Rose gegen Nathalie aus. Und auch Felix hat seine Probleme mit der Art von Nathalie. Rose und Felix wollen sie schließlich zur Rede stellen.

Nathalie kann die Kritik absolut nicht nachvollziehen. „Ich mein das wirklich nicht böse. Ich bin halt so", meint sie. Beim entscheidenden Recall ziehen also dunkle Wolken auf – doch die Performance am Ende allein entscheidet, wer es in die Top 10 schafft und somit in die Live-Shows einzieht. Ob die Girls die Jury trotz Stress beeindrucken können?