DSDS 2023: Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger oder Kiyan Yousefbeik – wer gewinnt das Finale?

In der zweiten Liveshow der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gaben die Top 8 Sänger:innen ihr Bestes, um mit ihrer Performance Jury und Publikum zu überzeugen. Doch nur die vier Talente mit den meisten Zuschauerstimmen dürfen im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Titel singen.

Am Ende des Abends hatten die Zuschauer:innen entschieden: Am kommenden Samstag treten Monika Gajek, Lorent Berisha, Sem Eisinger und Kiyan Yousefbeik ein letztes Mal live vor die Jury und die Zuschauer entscheiden dann: Wer wird der neue Superstar und bekommt neben 100.000 Euro Preisgeld einen Vertrag mit der Universal Music sowie die Möglichkeit, mit Dieter Bohlen auf Tour zu gehen?

Das sind die Finalisten

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

„Ich kann gar nicht glauben, dass die Zuschauer mich gewählt haben!? Heute war ich echt unsicher, die Konkurrenz war groß, und bin jetzt so überwältigt, dass es mir gerade die Sprache verschlägt. Ich bin überglücklich!“

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

„Ich bin so erleichtert, weil ich diesen Schritt so sehr wollte. Jetzt bin ich noch näher an meinem Traum, Superstar zu werden, das ist Wahnsinn! Ich habe mit nichts gerechnet, aber meinen Fans vertraut – ich bin so dankbar und so stolz!“

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

„Man bedankt sich für das Lob, das man bekommt, erwartet aber nicht, dass man so einen starken Rückhalt von den Fans, der Familie und Freunden hat. Ich bin überglücklich und dankbar, all‘ diese Leute an meiner Seite zu haben.“

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

„Die Goldene CD zu bekommen war schon toll, aber heute ist wirklich der schönste Tag in meinem ganzen Leben: Zu sehen, wie die Leute für mich aufgestanden sind, hat mich unendlich berührt." Das große Finale von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr.