DSDS 2023: Melissa Bucan war Mobbing-Angriffen ausgesetzt!

Das Casting bei „Deutschland sucht den Superstar“ geht in die nächste Runde. Die Kandidat:innen geben alles, um die nächste Runde zu erreichen. Auch Melissa Bucan will vor der Jury mit ihrer Performance punkten.

Melissa Bucan gehört zu den jüngsten Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die 17-Jährige hat albanische als auch kroatische Wurzeln. Die Kandidatin ist ein echter Hingucker, denn auf Make-up oder ihre äußerliche Erscheinung legt die Nachwuchssängerin viel Wert. Das hat auch einen besonderen Grund: Früher ging die 17-Jährige unsicher durchs Leben.

Melissa Bucan wurde früher gemobbt

Die Kandidatin war lange mit sich unzufrieden und war heftigen Mobbing-Attacken ausgesetzt, wie sie erzählt. „Musik ist ein Teil von mir geworden, als sie mir in einer schweren Zeit meines Lebens zur Seite stand“, sagt Melissa Bucan. Musik ist ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben, was sie aus der schweren Zeit geholfen hat. Mittlerweile hat die Kandidatin gelernt, sich selbst zu lieben.

Mit ihrer Teilnahme bei DSDS erfüllt sich Melissa Bucan einen Kindheitstraum. Nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit dem Gesang könnte sie punkten. Denn seitdem sie 9 Jahre alt ist, nimmt sie am Gesangsunterricht teil – die Voraussetzungen stehen für die Kandidatin also nicht schlecht. Ob es aber für den Einzug in den Recall ausreichen wird? Das zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar". Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.