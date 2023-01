DSDS 2023: Max Förnzler will mit voller Härte in den Recall!

Das Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ geht in die nächste Runde. Dabei ist auch Kandidat Max Förnzler. Der 20-Jährige will mit voller „Härte“ den Recall erreichen.

Max Förnzler bastelt gerne in seiner Garage, ist Schrauber aus Leidenschaft und liebt das Motorradfahren über alles. „Es geht im Endeffekt um die Leidenschaft – man fühlt sich frei, man kann abschalten!“, sagt der Kandidat. Der 22-Jährige will aber nun auch musikalisch durchstarten und hat sich deshalb bei „Deutschland sucht den Superstar“ beworben.

Max Förnzler liebt Rock und Metal

Der 20-Jährige aus Brackenheim macht eine sportliche Figur und nimmt seit seinem Kindesalter auch regelmäßig am Trampolinspringen teil. Deshalb hat er auch ziemlich viele Sprung-Tricks auf Lager. Musikalisch kann es gerne etwas härter sein, denn Max Förnzler liebt Rock und Metal. Mit einem extrovertierten Casting-Auftritt will er die Jury auf ganzer Linie überzeugen.

Der Sänger ist der Meinung, dass es Zeit für einen rockigen Recall-Einzug ist. „Ich will der Jury zeigen, was ich draufhabe. DSDS brauch mehr Härte – hier bin ich!“, zeigt sich Max Förnler selbstbewusst. Der Nachwuchssänger muss nur noch die Jury überzeugen – ob er den Recall-Zettel ergattern wird? Das zeigt RTL am Mittoch um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!