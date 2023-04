DSDS 2023: Manipulations-Vorwürfe! Katja Krasavice attackiert RTL

Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ ist gelaufen. Doch nun schießt Jurorin Katja Krasavice plötzlich gegen RTL und erhebt gegen den Sender schwere Vorwürfe.

„Deutschland sucht den Superstar“ ist die Live-Shows gestartet. Die vier Juroren kamen zu Beginn der Sendung die Showtreppe herunter -dabei wurde Musik abgespielt. Bei Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony lief alles reibungslos – bei Katja Krasavice umso weniger. Denn bei ihr fiel die Hintergrundmusik aus. Deshalb wirft die Jurorin dem Sender jetzt Manipulation vor! Sie ist der Auffassung, dass man ihr bewusst schaden wolle.

„Es ist mir egal, was im Hintergrund von der RTL-Chefetage erzählt wird – dass es ein technischer Fehler war oder nicht – bei den anderen 3 Juroren hat der Sound funktioniert“, schießt Katja Krasavice in einer Instagram-Story gegen RTL. „Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde, zu schaden“, so die Jurorin weiter. Was einigen Fans auch auffiel: Beim Einlaufen wurde zu den Juroren immer kurze nette Worte gesagt – bei ihr hieß es hingegen nur „Hallo Katja Krasavice“.

Katja Krasavice schießt gegen RTL

Und dann legt Katja Krasavice nochmal richtig nach: „Ihr könnt meinen Sound ausmachen, aber ich sage es euch noch mal: durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört!!! Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren.“ Mittlerweile hat sich auch RTL zu der Ton-Panne geäußert. „Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Live-Show leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert“, sagt Sendersprecher Claus Richter gegenüber RTL. Der Sender habe sich bei der Jurorin entschuldigt und setzt alles daran, dass in der kommenden Live-Show alles perfekt läuft. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!