DSDS 2023: Luca Valentino will erster schwuler Star am Ballermann werden!

Melanie Müller, Mickie Krause oder Isi Glück – zahlreiche Stars haben eine riesige Karriere am Ballermann gemacht. Und bald auch Luca Valentino? Zumindest könnte sich das der DSDS-Star gut vorstellen.

Luca Valentino will mit seinem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ richtig durchstarten. Eine Partynacht ist nur dann gut, wenn man durch sein buntes Auftreten alles in den Schatten stellt – das ist das Motto des 23-Jährigen aus Menden. Eine Fanbase hat der Sänger schon. Denn als Influencer verdient er sein Geld in den sozialen Netzwerken.

Der DSDS-Kandidat hat ein Ziel: Als schwuler Star am Ballermann auf Mallorca durchstarten! Eine Voraussetzung dafür bringt der 23-Jährige definitiv mit – er ist extrem selbstbewusst. Und er kann auch mal zur Diva werden. Angst vor der Jury hat er keinesfalls. Er geht das Casting komplett locker an und scheut sich nicht vor den Meinungen der Juroren.

Luca Valentino träumt von einer Karriere als Ballermann-Star

Den Traum vom Ballermann-Star hatte kürzlich auch Sam Schmidt alias „Schmitty Extreme" – jedoch ist er vor der Jury mit seiner Performance komplett gescheitert. Ob Luca Valentino als bunter Paradiesvogel mehr Glück haben wird und die Jury flashen wird? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr in der neuen Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar". Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.