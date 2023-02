DSDS 2023: Louis Varnhorn hat eigene Merchandising-Produkte entwickelt!

Bei RTL suchen Dieter Bohlen & Co. den neuen Superstar. Louis Vanhorn gehört ebenfalls zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Der 28-Jährige führt seine eigenen Merchandising-Produkte der Jury vor.

Rap und Hip-Hop ist genau das Ding von Louis Varnhorn. Genau damit will der 28-Jährige aus Vechta die Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ überzeugen. Im Jurycasting performt er die beiden Hits „Schlechtes Vorbild“ von Sido und „Ohne Dich“ von KASIMIR1441 ft. Badmómzjay. Seine musikalischen Vorbilder sind Cro und Samy Deluxe.

Der 28-Jährige hat sich den Künstlernamen „Louiso“ gegeben. Inspiriert hat ihm dabei vor allem Popstar Clueso. Und nicht nur das: Louis Varnhorn ist sogar schon sehr geschäftstüchtig! Denn der Nachwuchssänger hat eigene Merchandising-Produkte entwickelt. Diese zeigt er stolz der Jury. Nun will er auch musikalisch abliefern und eine gelungene Performance bieten.

Mit Rap will Louis Varnhorn die Staffel aufmischen

Der kaufmännische Angestellte will sein Business-Knowhow in ein Showtalent umwandeln. Er gibt sich sehr selbstbewusst. Denn er hat ein Ziel: Die finale Staffel will Louis Varnhorn als Sieger verlassen. „Ich kann DSDS mit Rap aufmischen und vielleicht mal eine neue musikalische Schiene kreieren – und gewinnen!“, sagt er. Ob es der 28-Jährige in den Recall schaffen wird? RTL zeigt das nächste Jurycasting von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!