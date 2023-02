DSDS 2023: Leony gibt Ex-Supertalent-Kandidatin Tilly Horn die goldene CD!

RTL hat am Samstagabend die letzte Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ gezeigt. Tilly Horn hat es geschafft: Bereits damals beim „Supertalent“ konnte die Kandidatin auf ganzer Linie überzeugen. Nun hat sie sogar die „goldene CD“ von Jurorin Leony bekommen und schafft es so direkt in den Recall.

Seit dieser Staffel ist Leony mit in der Jury von DSDS und bewertet neben Dieter Bohlen, Katja Krasavice und Pietro Lombardi die Gesangsleistungen der Kandidat:innen. Die Sängerin hatte ihre goldene CD noch übrig – und hat diese in der letzten Castingfolge von DSDS vergeben. Freuen darüber darf sich Tilly Horn. Mit dem Song „Believer“ von Imagine Dragons hat sich die 26-Jährige keinen einfachen Hit ausgesucht.

„Ich sehe dich nicht im Recall…“, meinte Leony nach ihrem Auftritt. Und dann zückte die Sängerin ihre goldene CD! Tilly Horn hat es damit in die übernächste Runde geschafft. „Ich finde, es ist jetzt Zeit, dass du mal vorne stehst, dass du glänzt. Ich liebe deine Stimme, du hast Power und ich glaube, dass du das schaffen kannst!“, so die Jurorin. „Sie hat das, was ich wollte“, meinte die „Remedy“-Interpretin.

Tilly Horn ist dreifache Mutter

Tilly Horn ist dreifache Mutter

Schon vor vielen Jahren war Tilly Horn bei „Das Supertalent". Dass die 26-Jährige nicht eher bei „Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen hat, hat auch einen Grund. Denn die Kandidatin wurde Mama und hat inzwischen drei Kinder. Die Musik hat sie aber auch in der Zeit nie aufgegeben. So sang sie in Leon Machères Hit „Copacabana" mit. RTL zeigt die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar" am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.