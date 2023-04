DSDS 2023: Kommt Katja Krasavice nackt zum Finale?

Es ist so weit: Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ steht an diesem Samstag an. In der Staffel sind vor allem auch die Outfits von Katja Krasavice ein echter Hingucker. Die Jurorin hat für das Finale einen Nackt-Auftritt angekündigt.

Bei DSDS wollte Katja Krasavice die Kandidat:innen mit ihrer Frauenpower unterstützen. Dann kam es jedoch zu einem handfesten Zoff mit Dieter Bohlen, welcher auch öffentlich ausgetragen wurde. Seitdem harmonierten die Juroren nur noch bedingt miteinander. Für Katja Krasavice wird das Finale auch der letzte Auftritt in der Show sein. Und die Jurorin hat sich dafür was Besonderes einfallen lassen.

Katja Krasavice kündigt Nackt-Auftritt an

Die Outfits und der Style von Katja Krasavice sind legendär. Setzt die Jurorin jetzt noch eine Schippe drauf? Denn „Bad Bitch“-Interpretin hat einen Nackt-Auftritt im Finale angekündigt. „Wir kommen im Finale nackt“, kündigte die Rapperin in einem Video an, welches RTL veröffentlicht hat. Jury-Kollegin Leony machte aber sofort deutlich, dass sie bei der Aktion nicht mitmachen würde. Generell ist es aber Katja Krasavice zuzutrauen – denn schließlich zeigt sie sich gerne auch freizügig im Netz. Katja Krasavice hat es dann aber doch nicht ganz so ernst gemeint. „Nein, wir tragen wieder Show-Outfits und werden wunderschön aussehen. Leony sieht heute auch wieder wunderschön aus“, meint die Jurorin.

Katja Krasavice hat auch über ihre Erwartungen im Finale gesprochen. „Ich habe Angst, dass ein Mann gewinnt, natürlich“, sagt sie. Die Jurorin betont dann aber, dass auch Sem und Lorent den Sieg verdient hätten. „Alle haben es verdient, aber natürlich würde ich mich mehr freuen, wenn eine Frau gewinnt“, so Katja Krasavice. Wer jedoch als Sieger aus der Show geht, entscheiden allein die Zuschauer. Das große Finale von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Katja Krasavice: So tickt die DSDS-Jurorin privat!