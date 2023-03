DSDS 2023: Kiyan Yousefbeik spricht über seinen emotionalsten Moment!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ geht es in die entscheidende Phase. Denn ab diesem Samstag stehen die Live-Shows an. Kiyan Yousefbeik zählt zu einer der absoluten Favoriten – schließlich hat er auch die „Goldene CD“ von Dieter Bohlen bekommen. Bei KUKKSI verrät der 25-Jährige, was sein emotionalster Moment war.

Die Kandidat:innen haben bei „Deutschland sucht den Superstar“ einen langen Weg hinter sich – vom Casting, bis hin zu zwei Recalls auf Mallorca und Thailand. Nun kämpfen die Top 10 um den Titel – dazu zählt auch Kiyan Yousefbeik. „Derzeit bin ich noch entspannt. Ich freue mich total auf die erste Live-Show. Ich werde aber wohl einen Tag davor anfangen mit zittern“, sagt der Kandidat im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kiyan Yousefbeik bekam die „Goldene CD“ von Dieter Bohlen

Er selbst kann es noch nicht fassen, es in die Live-Shows geschafft zu haben. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Spätestens ab dem Duett-Auftritt in Thailand habe ich aber gemerkt, dass ich es schaffen kann. Am Anfang war ich mir noch nicht so sicher. Es ist aber ein mega schönes Gefühl, hier zu stehen“, sagt uns Kiyan Yousefbeik. Sind die Erwartungen wegen der „Goldenen CD“ jedoch höher? „Es war sehr aufregend. Ich glaube nicht, dass die Erwartungen wegen der Goldenen CD höher sind. Natürlich ist es wichtig für mich, Dieter Bohlen überzeugen zu können. Mittlerweile sind für mich aber alle Kandidat:innen Gold und jeder muss einfach alles geben“, so Kiyan Yousefbeik.

Das war sein emotionalster Moment bei DSDS

Kiyan Yousefbeik spricht auch über die DSDS-Zeit insgesamt: „Es war sehr aufregend. Es waren viele Emotionen dabei – vom glücklich, bis traurig oder ängstlich sein. Für mich war das eine sehr spannende und aufregende Reise.“ An einen Moment kann sich der Superstar-Anwärter besonders erinnern. „Als Dieter Bohlen aufgestanden ist und gesagt hat, dass ich ihn umarmen soll, war mein schönster Moment bei der ganzen DSDS-Geschichte. Aber auch die Goldene CD war einer der besonderen Momente“, verriet der 25-Jährige. Ob Kiyan Yousefbeik die Jury mit seiner Performance überzeugen kann? Das zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr in der ersten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!