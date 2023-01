DSDS 2023: Kandidatin Susanna Okonowski spielte bei GZSZ mit!

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ steht in den Startlöchern. An diesem Samstag zeigt RTL das erste Casting der Jubiläumsstaffel. Susanna Okonowski will die Jury mit ihrem Gesangstalent überzeugen. Die Kandidatin hat bereits Kameraerfahrung.

Es geht los: Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ steht in den Startlöchern. Doch bevor die Castingshow nach dieser Staffel endgültig Geschichte ist, wird noch ein neuer Superstar gekürt. Bis dahin ist es ein langer Weg – diesen will auch Susanna Okonowski bestreiten. Die Kandidatin kann auf eine Schauspielkarriere zurückblicken – ob das beim Casting ein Vorteil ist?

Susanna Okonowski ist Fan von Dieter Bohlen

Die hübsche Susanna Okonowski will vor allem Dieter Bohlen überzeugen und hat sogar Bilder von dem Poptitan im Kühlschrank hängen. Und deshalb will die 30-Jährige auch „Cheri Cheri Lady“ von Modern Talking zum Besten geben. Vor allem ihr sexy Leder-Outfit ist ein echter Hingucker. „Sehr hübsch“, meint Katja Krasavice. „Du siehst so jung aus“, so auch Sängerin Leony. Und Dieter Bohlen fragt: „Stehst du auf Lack und Leder?“

Für Susanna Okonowski ist „Deutschland sucht den Superstar“ nicht der erste TV-Auftritt. Denn die Kandidatin hat neben „Alles was zählt“ auch bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mal mitgespielt. Und selbst für den „Tatort“ stand die Nachwuchssängerin vor der Kamera. Sie weiß genau, wie man sich vor der Kamera präsentieren muss. Bei DSDS muss die 30-Jährige aber vor allem auch mit ihrer Stimme punkten. Ob sie die Jury überzeugen kann? Die erste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigt RTL am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? DSDS-Comeback: Dieter Bohlen so privat wie nie!